Pantzar: "No me quejo, pero me gustaría que me pitaran más faltas"

Bilbao, 15 nov (EFE).- El jugador del Surne Bilbao Basket Melwin Pantzar cree que, a pesar de que es el segundo que más faltas recibe en la Liga Endesa (5,3 por partido), los árbitros no señalan "todas" las personales que considera cometen sobre él sus rivales.

"No me quejo, pero me gustaría que pitaran más aún. Soy un jugador físico, me gusta ir hacia adentro y me van a pegar seguro", asumió el base sueco en la rueda de prensa previa al partido del próximo domingo en Miribilla frente al Joventut.

Sobre este mismo tema Pantzar se mostró sorprendido del número de faltas en contra que le señalan a su compañero de posición Harald Frey (3,3 por partido, 6º de la liga).

"Todos jugamos físico y no sé por qué le pitan así, a veces pasa con los nuevos en la liga. Tiene que aprender que le van a pitar así hasta que le tengan respeto, pero trabaja todos los días muy bien y va a salir de ese bache, seguro", auguró.

Pantzar, por otro lado, confirmó que estará a disposición de Jaume Ponsarnau plenamente recuperado del golpe en la cadera que sufrió la pasada jornada en Girona y que le obligó a descansar en el partido europeo del pasado miércoles frente al Prievidza eslovaco.

"Necesitaba ese descanso. Hablé con el fisio y con Jaume (Ponsarnau) y quedamos en que lo mejor era descansar un partido para cuidar la cadera. Estoy bien. Hoy voy a entrenar y el domingo voy a jugar seguro", aclaró.

Acerca de su próximo rival el jugador nórdico auguró un partido "muy difícil" ante un Joventut del que lo que más le preocupa son los pívot y especialmente un Ante Tomic "que genera mucho".

"Vamos a entrenar duro hoy y mañana para estar preparados e intentar ganar antes de las ventanas FIBA. Estaría muy bien llegar con un 4-4 en la clasificación", reconoció Pantzar. EFE

