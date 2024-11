Upamecano: "Falta reconocimiento a Mbappé. No hay que olvidar lo que ha hecho por Francia"

París, 12 oct (EFE).- Dayot Upamecano, central del Bayern de Múnich, salió en defensa de su colega de selección francesa Kylian Mbappé y lamentó que haya "una falta de reconocimiento" a su trabajo, en un momento en el que llueven las críticas al delantero del Real Madrid.

En rueda de prensa a dos días del partido de la Liga de Naciones ante Israel, el defensor habló sobre la controvertida ausencia de Mbappé en la convocatoria de 'Les Bleus', una baja sobre la que el seleccionador, Didier Deschamps, dio muy pocas explicaciones.

"No hay que olvidar lo que Kylian ha hecho por el equipo de Francia (campeón en 2018 y subcampeón en 2022). Falta un poco de reconocimiento hacia él. Espero verlo enseguida. No hay que olvidar que es nuestro capitán", expresó el ex del Leipzig.

El defensor (27 veces internacional y subcampeón del mundo en 2022) recordó que los futbolistas juegan muchos partidos durante la temporada y que "al fin y al cabo son humanos". "El aspecto mental cuenta mucho para nosotros", advirtió.

Mbappé "es un súper jugador y también un amigo. Sé de lo que es capaz y es muy importante para nosotros", redundó. EFE