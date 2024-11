Tapia: "Estoy seguro de que el Leganés va a dar mucho de que hablar"

Carlos Mateos Gil

Leganés (Madrid), 6 nov (EFE).- Renato Tapia (Lima, 1995) llegó este verano al Leganés como uno de esos fichajes destinados a conseguir que la salvación no sea un problema para el conjunto madrileño pese a ser un recién ascendido. Y, ya adaptado, considera que el equipo "va a dar mucho de que hablar".

Competitivos como visitantes contra el Atlético de Madrid o el Girona, ante el que marcó el pasado fin de semana su primer gol en la liga española, cree que van a sacar "muy buenos resultados". Lo dice, en una entrevista con la Agencia EFE, desde la experiencia quien ha sido capaz de llamar la atención del Liverpool como central, de brillar en la Eredivisie como mediapunta y de despertar el interés de clubes importantes 'hartándose' a recuperar balones en el Celta de Vigo.

Pregunta: ¿Cómo están siendo estos primeros meses en Leganés?.

R: Bien. La verdad es que estoy muy contento, muy feliz. Creo que han sido meses de adaptación; pero muy rápida. Todo se ha dado, me han ayudado mucho para que esa adaptación sea muchísimo más rápida y pueda hacer lo que me gusta, que es jugar al fútbol.

P: ¿Por qué el Leganés? ¿Qué le llevo a fichar por un equipo recién ascendido cuando había tantas expectativas alrededor de su figura tras quedar libre?.

R: En verdad se habló mucho. Yo nunca salí a hablar, a decir qué ofertas tenías, a dónde quería irme o si quería ganar más dinero. Nunca salí a hablar porque nunca ha sido algo que yo he querido o me ha gustado. Como lo dije en la conferencia de prensa cuando vine, elegí el Leganés sobre todo por el proyecto personal que se tenía conmigo.

Siempre me han llevado mis decisiones al tema personal, a cómo se me iba a tratar dentro del club, a la figura y el rol que iba a tener. Me convenció desde la primera charla y no dudé en tomar la decisión. La parte personal a mí me mueve mucho. La conversación que tuve con el director deportivo Txema Indias y lo que proponían, junto con el cuerpo técnico, me llevó a tomar la decisión muy rápido.

P: ¿Ese estatus de estrella con el que ha llegado le pesa a la hora de salir al campo?.

R: No, las estrellas están en el cielo (risas). Estrella no, seguramente un tipo experimentado, con muchos partidos en Primera. No me pesa, es algo que me gusta. Mientras menos peso tengan los demás, mejor se pueden desenvolver. Y yo la verdad que lo llevo muy bien, estoy muy tranquilo porque el grupo también lo ve reflejado en mí.

P: Se llegó a hablar de interés del Atlético de Madrid, del Valencia. ¿Cuánto de cierto hubo en todo eso?.

R: Hubo intereses, pero al final esas pequeñas conversaciones que tuve con Txema hicieron que la decisión fuera muy rápida. Si bien es cierto que había intereses de otros clubes, no fue tan fuerte como lo tuvo el Leganés. Y me incliné por esta decisión.

P: ¿Llegó a verse en el Atlético de Madrid en algún momento?

R: No lo sé, habría que preguntarle a mi representante. Pero la verdad es que no me molesta si dicen qué hubo o qué no hubo, o si tenía que ir a un club mejor entre comillas; porque nadie sabe lo que es el Leganés hasta que estás aquí, dentro de las instalaciones, en el estadio, con la gente que trabaja aquí. Seguramente habrá habido muchas conversaciones y muchos tanteos para yo poder estar en cualquier otro club, pero creo que se tomó la mejor decisión.

P: Antes de todo eso llegó a probarse con el Liverpool como defensa central y no se quedó por una cuestión de altura. ¿Ha pensado cuánto le hubiera cambiado la vida si hubiese medido cinco centímetros más?

R: Bueno, no sé si para bien o para mal. De repente si me iba todo bien y con 16 ó 17 años alcanzaba el éxito muy rápido a lo mejor perdía los pasos y ahora no estaría haciendo esta entrevista. Todo pasa por algo, siempre lo he dicho. Creo que nada es casualidad. El trabajo y la constancia me han llevado a estar aquí muchos años, sobre todo como peruano, que no es un detalle menor. Como jugador sudamericano cuesta mantenerse en Europa, sobre todo manteniendo el pasaporte. Me siento orgulloso de eso.

P: En la Eredivisie de los Países Bajos se desenvolvía también como mediapunta, además marcando bastantes goles. ¿Siente que puede jugar de todo?

R: Sí, siempre lo digo, tengo un 'bingo' en la espalda. A veces puedo jugar atrás, en el último partido contra el Girona creo que se notó bastante porque después de hacer el gol pasé a la línea de cinco y después subí un poquito más. Siempre he tratado de ayudar al equipo. Esa es mi mejor característica y en estos momentos lo estoy haciendo, por eso me siento bien.

P: Habla de ese gol al Girona, su primero en la liga española. ¿Echaba de menos la sensación de marcar con su club? ¿Sintió alivio?

R: No. Todos saben que mi mayor virtud, sobre todo en estos años, ha sido el rol defensivo. Para mí salvar un gol, ir a un cierre o ir a un corte cuenta como eso. Sobre todo en situaciones límite en las que ese trabajo sucio uno no lo ve.

P: Da un poco la sensación de que la gente de fuera eso no lo valora tanto. ¿Le da rabia?

R: Cuesta más que se valore eso que hacer gol, siempre va a ser así. No molesta, no fastidia; pero sí a veces se le pide al mediocentro que haga un poquito más cuando de repente está haciendo acciones defensivas que te hacen ganar un partido o que te hace llevarte puntos.

Al final es parte de nuestro trabajo, y si se tiene en cuenta o no es parte de la gente. Dentro del equipo uno sabe qué es lo que ha hecho y creo que se celebran, sobre todo en los jugadores, más las acciones defensivas que las ofensivas.

P: Pedirle solo la salvación a este Leganés, con jugadores del cartel como el que tiene usted y viendo cómo está compitiendo contra equipos grandes, ¿se queda corto?.

P: Sí, claro. Creo que hay jugadores con mucho talento, que son capaces de tener a un Leganés no solamente en Primera sino un poquito más. Yo creo que este equipo, por talento, tiene que dar un paso adelante. Siento que hemos estado muy cerca de esa mejor versión, que es lo que queremos.

Estoy seguro de que este equipo va a dar mucho que hablar porque como se trabaja aquí, se trabaja en muy pocos clubes. Estoy seguro de que los chicos van a dar un paso adelante y vamos a sacar muy buenos resultados.

P: ¿Qué falta para dar ese paso? ¿Cuándo vamos a ver al mejor Leganés?

R: Creo que también hemos tenido muy mala suerte con lesiones. Somos muchos jugadores, me incluyo, sin pretemporada. Sin conocernos en partidos amistosos, que es donde mejor te encuentras y mejor te vas conociendo. Eso también afecta al día a día.

Es empezar a conocernos ya del todo. Estamos en noviembre, entramos en una etapa en donde ya no puede haber errores. Lo estamos demostrando fecha a fecha y seguramente vamos a seguir demostrándolo. EFE

