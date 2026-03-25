Puente pide al PP que deje de utilizar a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Madrid, 25 mar (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reclamado al PP que abandone su "utilización miserable de la memoria" de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha reiterado su compromiso con el esclarecimiento de la "verdad" sobre las causas del accidente.

En su respuesta en la sesión de control del Congreso al diputado del PP Eduardo Carazo, el ministro ha dicho que apenas dos meses después del accidente se reunió con las familias afectadas, a diferencia de la exministra del PP Ana Pastor, que no recibió en cinco años a las víctimas del accidente de Angrois (Santiago de Compostela).

Puente también ha reprochado al PP los "bulos" que lanza sobre la actividad de su Ministerio, mientras que Carazo le ha reclamado que "escuche a las víctimas y dimita de una vez".

El diputado 'popular' se ha referido así a la marcha bajo la lluvia de "miles" de personas hace unos días en Huelva exigiendo saber la "verdad" y pidiendo "justicia".EFE