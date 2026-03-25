El PP dice que las negociaciones con Vox en Extremadura van bien pero niega un acuerdo

Mérida, 25 mar (EFE).- El secretario general del PP en Extremadura, Abel Bautista, ha asegurado este miércoles que las negociaciones entre su partido y Vox "han avanzado mucho", pero aunque las reuniones son "muy positivas" ha desmentido que se haya alcanzado un principio de acuerdo. EFE
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