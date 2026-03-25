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Este jueves, descenso generalizado de temperaturas y continúa la inestabilidad en Canarias

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Madrid, 25 mar (EFE).- Este jueves habrá un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente en el área pirenaica y regiones del centro norte y este peninsular, con rachas muy fuertes de viento en el Ebro, Ampurdán, Pirineos y norte de Baleares. En Canarias persistirá la inestabilidad, con precipitaciones en las islas montañosas y fuertes vientos.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este jueves predominarán los cielos nubosos en el extremo norte peninsular y Baleares, con precipitaciones débiles en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica, Pirineo y Mallorca.

Intervalos nubosos en Alborán, Estrecho y sureste peninsular y poco nuboso con nubes altas en el resto, con la cota de nieve en torno a los 900/1.100 metros en el extremo norte y acumulados significativos en zonas de montaña del Pirineo.

Temperaturas máximas en descenso generalizado, más notable en el área pirenaica y regiones del centro norte y este peninsular, con pocos cambios al noroeste y Andalucía. Temperaturas mínimas con aumentos ligeros o moderados en la mitad sur peninsular y en descenso en la norte.

Viento moderado en la mayor parte del país, alcanzando intensidades fuertes con rachas muy fuertes en el Ebro, Pirineo, Ampurdán, norte de Baleares, litoral gallego, Estrecho y puntos de Alborán.

En Canarias se mantendrá la inestabilidad con cielos nubosos, precipitaciones en las islas montañosas, temperaturas con pocos cambios y viento fuerte con posibles rachas muy fuertes.

.-GALICIA: cielos nubosos en general, abriéndose claros a lo largo del día en la mitad norte con alguna posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el litoral. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con cambios ligeros, predominando los descensos en el sur. Viento flojo a moderado con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral.

.-ASTURIAS: cielos nubosos con nieblas matinales y probables precipitaciones débiles, más frecuentes hacia el este, con la cota de nieve en torno a los 900/1.000 metros. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando los descensos en las mínimas y en las máximas del interior. Viento flojo.

.-CANTABRIA: cielos nubosos con nieblas matinales y probables precipitaciones débiles, más frecuentes en el interior por la mañana, con la cota de nieve en torno a los 1.000 metros. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso, menos acusado en el litoral. Viento flojo o moderado.

.-PAÍS VASCO: cielos nubosos con probables precipitaciones débiles, más frecuentes en el interior y por la mañana, con la cota de nieve en torno a los 900/1.000 metros. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso, menos acusado en el litoral. Viento flojo o moderado.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielos poco nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en el extremo norte y en las Ibéricas, con la cota de nieve entre los 900/1.300 metros. Temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en moderado o notable descenso. Viento flojo a moderado con posibles rachas fuertes o muy fuertes.

.-NAVARRA: cielos nubosos con claros esporádicos en el Ebro y posibles precipitaciones débiles que por la tarde quedarán limitadas a zonas de montaña, con la cota de nieve en torno a los 900/1.000 metros. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso. Viento flojo y moderado con posibles rachas muy fuertes en zonas del Pirineo.

.-LA RIOJA: intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y la cota de nieve entre los 800/1.000 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado descenso. Viento flojo a moderado sin descartar alguna racha fuerte.

.-ARAGÓN: intervalos de nubes altas con posibles precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo y en forma de nieve a partir de los 800/1.000 metros. Temperaturas mínimas en descenso ligero o con leves cambios y máximas en descenso generalizado. Viento moderado con rachas muy fuertes en Zaragoza y sur de Huesca.

.-CATALUÑA: cielos nubosos en el Pirineo e intervalos de nubes altas en el resto, con posibles precipitaciones débiles en zonas dispersas del litoral y prelitoral y en la divisoria del Pirineo, en forma de nieve a partir de los 800/1.000 metros. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso generalizado. Viento moderado con rachas muy fuertes.

.-EXTREMADURA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el sur y con ligeros cambios en el norte; máximas en ligero descenso, más moderado al norte. Viento flojo o moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso en la sierra y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso generalizado. Viento flojo a moderado con rachas fuertes durante la segunda mitad del día.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso en la Ibérica y Montes de Toledo y en ligero ascenso en los valles del Guadiana y Tajo, con pocos cambios en el resto. Máximas en descenso. Viento flojo a moderado con rachas fuertes.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso notable. Viento moderado con rachas muy fuertes en Castellón, localmente huracanadas de madrugada en el interior norte; en el resto, viento flojo a moderado.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento flojo con intervalos moderados.

.-BALEARES: en Mallorca y Menorca, cielos nubosos con precipitaciones; en las Pitiusas (Ibiza y Formentera), poco nubosos con alguna precipitación ocasional. Cota de nieve en torno a los 1.100 metros. Temperaturas nocturnas con pocos cambios o ligero ascenso y diurnas en descenso. Viento moderado con intervalos fuertes y rachas que podrán superar los 70 km/h en Menorca; en el resto, viento flojo a moderado.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso generalizado, salvo un descenso de las máximas en el interior del extremo oriental. Viento flojo a moderado con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en el Estrecho, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral oriental.

.-CANARIAS: cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas montañosas, con probables lluvias débiles ocasionales; poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios, salvo un posible descenso ligero en las máximas. Viento moderado con intervalos fuertes en vertientes este y oeste de las islas montañosas. EFE

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