Un submarinista francés fallece en Port de la Selva (Girona) durante una inmersión

El Port de la Selva (Girona), 25 mar (EFE).- Un submarinista de unos setenta años y nacionalidad francesa ha fallecido este miércoles mientras buceaba junto a otras personas en la zona del Far de s’Arenella, en la bahía de Port de la Selva (Girona).

Según fuentes próximas al caso, los hechos han tenido lugar sobre las 11:30 horas, cuando los cuatro participantes en la inmersión en este área del cabo de Creus se han sumergido por parejas.

En un momento de la actividad, el compañero de la víctima se ha percatado de que esta no lo seguía y de que su cuerpo se estaba hundiendo.

El buceador ha acudido en búsqueda de ayuda y lo han subido a superficie hasta sacarlo del agua. Hacia las 11:40 horas han pedido ayuda a los servicios de emergencias y han comenzado a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Hasta el lugar de los hechos han acudido médicos del Centro de Atención Primaria y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han intentado recuperar durante media hora a la víctima, aunque sin éxito.

Unidades de la policía local y de los Mossos d'Esquadra han acudido al lugar, así como la policía judicial de la comandancia de la Guardia Civil.

Sobre las 13:00 horas, se ha certificado la defunción del submarinista y su cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IMLC) de Girona para que los forenses realicen la autopsia que determine la causa de la muerte. EFE

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