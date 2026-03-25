Eloi Planes (Fluidra) será el nuevo presidente del Instituto de Empresa Familiar

Madrid, 25 mar (EFE).- El presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, será el nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), según ha informado la organización empresarial en un comunicado este miércoles.

La Junta Directiva del IEF ha acordado proponer a Planes, pero serán sus socios quienes confirmen la elección del nuevo presidente en la asamblea general que se celebrará en Barcelona el próximo mes de mayo.

Planes se convertirá en el decimoséptimo presidente del Instituto en sustitución de Ignacio Rivera Quintana, designado en mayo de 2024 por un período de dos años no prorrogables, como estipulan los estatutos de la institución.

Planes forma parte de la segunda generación de una de las familias fundadoras de la compañía Fluidra, nacida en Barcelona en 1969 y especializada en equipamientos para el sector de las piscinas. EFE