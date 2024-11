Chus Mateo valora "el partido inteligente" hecho por el Real Madrid ante las bajas

Murcia, 3 nov (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, destacó que su equipo hizo "un partido inteligente" para ganar por 64-85 al UCAM Murcia a pesar de contar con nada menos que cinco bajas -Andrés Feliz, Xavier Rathan-Mayes, Dzanan Musa, Usman Garuba y Serge Ibaka- y puso en valor "la tenacidad" como arma a explotar esta temporada.

"Hicimos un partido inteligente ante las bajas que teníamos y los que jugaron demostraron que son extraordinarios", aseguró el madrileño.

"Atacamos con bastante criterio aunque perdimos más balones de la cuenta pero en general llevamos bien el ritmo del partido y a eso nos ayudó lo bien que estuvimos en el rebote. No es fácil ganarle al UCAM por esta diferencia en su pista y demostramos que cuando te caes te tienes que levantar y eso tiene que ser una constante para nosotros esta temporada", añadió en su valoración.

El preparador madridista siguió refiriéndose a lo hecho en el Palacio de los Deportes de Murcia y se centró en la defensa zonal planteada y ejecutada. "Es una defensa que tiene un peligro y es que el rival la sepa atacar. El UCAM dudó a la hora de tomar tiros y estuvimos bien también cuando ellos penetraron y eso nos dio una ventaja", señaló.

Mateo extrajo conclusiones generales. "Estoy contento por lo que trabajamos la victoria aportando todo el mundo. Somos fuertes mentalmente y no es fácil jugar dos competiciones como la Liga Endesa y la Euroliga y debemos estar equilibrados y no volvernos locos ni cuando perdemos ni cuando ganamos. Es un camino difícil pero si hacemos bien las cosas con paciencia y tenacidad llegaremos en disposición de competir al final, que es el objetivo de la temporada y de lo que se trata. Aquí hay que sudar y saber sufrir", apuntó.

El técnico blanco también aludió al hecho de conseguir por fin un triunfo a domicilio tras dos derrotas fuera de casa en la Liga Endesa y otras cuatro en la Euroliga: "Teníamos muchas ganas de ganar fuera de casa tras haber estado cerca de hacerlo en las dos competiciones. El equipo tiene que funcionar poco a poco en una temporada muy larga y muy dura en la que tendremos que sufrir mucho y eso lo sé. Debemos ser muy tenaces, levantarnos y no sacar pecho cuando ganemos".

Mateo también se refirió a los estrenos de dos canteranos en la Liga Endesa. "Que hayan jugado tanto Gildas Giménez como Declan Duru es una recompensa al trabajo que hacen a diario y que no se ve tanto. Son chicos que nos ayudan a entrenar al no tener una plantilla tan larga como las de otras temporadas y me alegro de que hayan debutado", dijo. EFE

