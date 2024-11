Rosa, esperanzada por su hermano desaparecido: La puerta del coche estaba abierta

València, 1 nov (EFE).- Rosa Martínez Toral busca a su hermano, José, desde que desapareciera este martes por la tarde al volante a la altura del barranco de Cheste y tiene esperanzas de encontrarlo indocumentado e inconsciente en algún hospital porque su vehículo, destrozado y vacío, fue hallado con "la puerta abierta".

"Desapareció en el barranco de Cheste y desde entonces no sabemos nada", ha relatado visiblemente angustiada ante Feria València a varios periodistas Rosa, de Alaquàs, que ha explicado que gracias al GPS del móvil han encontrado el vehículo de su hermano, lo que hace que esperen "que esté bien porque la puerta del coche está abierta".

Desde el martes han llamado sin descanso a los hospitales sin resultado positivo y confían en que no puedan darles información porque José esté inconsciente, y por lo tanto no pueda hablar, además de sin documentación.

Por si sirve de ayuda, Rosa ha explicado que su hermano, José Martínez Toral, tiene 49 años, es el director del instituto de Cheste y no lleva ningún tatuaje, y ha pedido públicamente a las autoridades que dejen acudir a los familiares de desaparecidos a los hospitales para tratar de identificar a las personas indocumentadas e inconscientes.

"O si no, entregar fotografías para ver si esas personas están en esos hospitales porque si están inconscientes no pueden registrarlos en ningún sitio y entonces no sabemos nada", ha insistido Rosa, para quien "la esperanza es lo último que se pierde" aunque vive con su familia "la desesperación" de no saber dónde está su hermano.

Les han pedido pruebas de ADN, en la jefatura de Patraix, ante la posibilidad de que José sea uno de los desaparecidos que han fallecido, con el fin de facilitar la identificación de los cuerpos. De la Policía, ha contado que cuando llaman les contestan que "hay que esperar a que esto se normalice porque van a salir muchos más cuerpos".

Ha explicado que, ante "la falta de noticias", los afectados deben "movilizarse" y, en este sentido, ha señalado que tiene a familiares haciendo una batida por la zona donde se encontró el coche "para ver si lo pueden encontrar".

"Hay que mirar por otras partes y hay que rascar por donde se pueda", ha continuado Rosa, quien se ha dirigido al resto de personas que estén en una situación similar para que "no se vengan abajo porque hay mucha gente incomunicada todavía y que van saliendo poco a poco". EFE

