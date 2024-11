Borja Jiménez: "Nuestros esfuerzos deberían estar en ayudar a la gente de Valencia"

Leganés (Madrid), 1 nov (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, consideró que todos los esfuerzos "deberían estar focalizados en ayudar a la gente de Valencia" al ser preguntado si esta jornada debería disputarse a pesar de las consecuencias que está teniendo el temporal que ha afectado al este y sur de España.

"Soy de los que piensa que estamos en un momento muy complicado para el país por el sufrimiento que tiene toda la gente. Muchas veces lo vemos desde la tele, pero ahora lo tenemos a 300 kilómetros y toda nuestra mente y todos nuestros esfuerzos deberían estar focalizados en ayudar a la gente de Valencia. A partir de ahí, lo único que hacemos es cumplir órdenes de lo que nos manden", dijo.

"Va a ser una jornada atípica, con la mente puesta en cómo está sufriendo toda la gente. Cada día nos levantamos y la cifra de víctimas aumenta. No tiene que estar siendo nada fácil para toda la gente de Valencia. Desde aquí mandarles nuestro cariño, nuestro apoyo e intentar hacer fuerza desde donde podemos para ayudarles", declaró en la rueda de prensa previa al duelo contra el Girona.

En relación a si el equipo tiene pensado a nivel interno algún tipo de acción para ayudar a las víctimas, señaló: "Estamos valorando diferentes situaciones en función de las necesidades que puedan ir teniendo. En determinadas situaciones este grupo en problemas que hemos tenido internamente ha mostrado su solidaridad y lo seguirá haciendo porque, aparte de un buen equipo, está lleno de buenas personas. Estamos buscando cómo podemos ayudar, cómo nuestra ayuda puede ser útil para toda la gente, y lo haremos".

Jiménez consideró que tienen "clara la idea" de lo que puede ocurrir en el partido ante el Girona y opinó que el rival "es dominador y hace las cosas muy bien": "Para nosotros cada salida es muy difícil y a Girona más por cómo compite el equipo. Independientemente de dónde esté ahora mismo en la clasificación, lo que hizo el año pasado tiene un mérito incalculable. Va a ser difícil para nosotros, pero tendremos nuestros momentos para poder sumar los tres puntos".

"Un rival de Champions no puede ser un rival directo independientemente de donde esté ahora mismo. En la clasificación, todos están más o menos ubicados ya en su sitio. Algunos, como puede ser el Girona, estoy convencido de que no terminarán ahí. Se están dando muchas circunstancias, para ellos también. Partidos cada tres días, muchas bajas... El Girona no es un equipo que vaya a estar abajo. No creo que vaya a ser rival directo nuestro", apuntó.

A pesar de jugar los dos clubes la máxima competición europea, el preparador no cree que el duelo vaya a tener semejanzas con el que jugador dos semanas atrás contra el Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano: "El Girona te somete de otra manera, desde el posicionamiento de sus jugadores y la movilidad de sus futbolistas pero sí tenemos claro que tendremos opciones y espacios para correr como en el Metropolitano, un poco por la forma que tienen de jugar ellos".

Los suyos vienen de eliminar en la Copa del Rey al Ciudad de Lucena y de cosechar en liga su segundo triunfo, en casa ante el Celta, en el que cree que fue un partido "muy completo" en el que obligaron al rival a "hacer cosas diferente a las que hacía: "Estuvimos muy cómodos y el resultado dice que fuimos superiores. Hemos ido haciendo buenos partidos. Los 65-70 minutos en el Metropolitano fueron buenos también. El del otro día por la manera de ganar fue el más convincente; pero sabemos que tenemos margen de mejora".

Por otro lado habló de los cinco lesionados; Dmitrovic, Jorge Sáez, Niam García, Dani Raba, Sèbastien Haller y Diego García: "La mayoría está regular, pero muchos no van a viajar. Tuvimos la semana pasada muy mala suerte con las lesiones y será un partido donde tengamos bajas. Pero como ellos. Será el partido de las bajas; no sé cuantos contaremos entre ambos. Es fruto de la categoría nueva, del nivel de estrés, de la acumulación de partidos… estas cosas cuando llegan hay que afrontarlas con naturalidad. Es un momento para futbolistas que den un paso adelante". EFE