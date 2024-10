Uriarte, "contento" con las cuentas aprobadas, se toma "con deportividad" los reveses

Bilbao, 29 oct (EFE).- El presidente Jon Uriarte se mostró "contento" con los seis puntos que le aprobaron este martes a él y su Junta Directiva en la Asamblea General Ordinaria del Athletic Club, entre ellos los de más relevancia, las cuentas y el presupuesto, y se toma "con deportividad" los dos que fueron rechazados.

"Estamos contentos con la aprobación de seis de los ocho puntos, pero dos han sido rechazados y nos lo tomamos con como un aprendizaje" dijo Uriarte en la una rueda de prensa posterior a la cita con la masa social que finalizó ya de madrugada.

El presidente, en ese sentido, se mostró partidario de "ver lo que ha sucedido, dialogar con los afectados y elaborar nuevas propuestas para nuevas Asambleas".

Uriarte también ha destacado la "buena participación", aunque lamentó que "la asistencia haya ido bajando a medida que pasaba las Asamblea".

En todo caso, considera que él y su junto van "por buen camino", ya que en los puntos importantes la gestión y las cuentas del año pasado y el presupuesto, "el apoyo ha sido mayoritario y con cifras muy elevadas".

"Los compromisarios están contento con la gestión del club", apuntó coniderando "algo normal" que pierdan votaciones, ya que "una votación se puede ganar o perder". "Nos lo tomamos con deportividad, dijo.

Respecto a las votaciones perdidas, dijo que con la incidencia de la subida de cuotas rechazadas "en este año la diferencia es mínima". "Y en el futuro no sé, las cuotas no son algo estanco", apuntó añadiendo que no tiene "claro" porqué la Asamblea rechazó el nuevo Reglamento de Peñas.

Uriarta, por otro lado, comentó que lo ocurrido hoy "ni anima ni desanima" de cara a al futuro y a una posible presentación a la relección. "Hay una visión a largo plazo de la gestión, pero estamos centrados en los plazos más cortos", aseguró. EFE