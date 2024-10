El abogado de Ana Duato dice que es juzgada como elemento decorativo y por su popularidad

Madrid, 30 oct (EFE).- El abogado de Ana Duato, Enrique Molina, ha pedido en el juicio la absolución de la actriz de los delitos de fraude fiscal de los que está acusada y estima que ha sido traída al juicio del 'caso Nummaria' como "un elemento decorativo" y que se le está haciendo pagar de forma desproporcionada su popularidad.

En su informe final en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, en el que el fiscal y la Abogacía del Estado piden 16 y ocho años y medio de prisión para Ana Duato, respectivamente, Enrique Molina ha mantenido este miércoles que "no hay argumentos para sostener la acusación".

El letrado ha comentado que "Ana Duato es un elemento decorativo en este proceso, se le ha traído artificialmente y se le ha hecho pasar las de Caín, y de hecho hoy no viene a ejercer la última palabra porque no puede salir de su casa".

"Cuando una persona no puede salir de su casa porque tiene siete, ocho o diez periodistas en la puerta y le están esperando aquí otros tantos evidentemente tiene que hacer dejación de sus derechos no porque no quiera venir al tribunal a dar la cara sino porque evidentemente la movilidad física le resulta mucho más reducida y engorrosa que al resto de los mortales que no tenemos esa publicidad", ha añadido.

Y ha concluido diciendo: "Evidentemente que se paga la popularidad, ¿pero llegando al extremo de pedirte 16 años de prisión por ser popular?; de ahí a la realidad de los hechos hay un mundo que esperemos que sea depurado por una sentencia absolutoria".