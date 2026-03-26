Fils salva cuatro bolas de partido y pasa a semifinales del Miami Open

Miami (EE.UU.), 25 mar (EFE).- El francés Arthur Fils salvó cuatro bolas de partido en un agónico encuentro con el estadounidense Tommy Paul, que incluyó tres desempates, para sellar su pase a semifinales del Masters 1.000 de Miami.

Fils, número 31 del mundo, ganó por 6(3)-7, 7-6(4) y 7-6(6) a Paul, número 23, después de 2 horas y 49 minutos de partido.

El francés llegó a ir perdiendo 6-2 en el desempate del tercer set pero ganó los últimos seis puntos para llevarse la victoria. La igualdad fue máxima en todo el encuentro, en el que Fils se llevó 115 puntos por 114 para Paul.

Ninguno de los tenistas consiguió romper a su rival en el encuentro, aunque Paul dispuso de seis oportunidades de quiebre -4 de ellas en el último set-, por 1 de Fils -también en la tercera manga-.

Fils registró un 76 % de puntos ganados al servicio, por un 78 % de su rival.

El francés volvió el pasado febrero al circuito tras medio año alejado de las pistas por una lesión en la espalda que sufrió durante el último Roland Garros. Aunque volvió para el Masters 1.000 de Toronto, acabó dando por terminada la temporada de manera prematura.

Este mes alcanzó los cuartos de final en Indian Wells, y en semifinales de Miami se enfrentará al checo Jiri Lehecka (n.22), quien eliminó en cuartos al español Martín Landaluce. EFE

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