Pedro Martínez sobre Jean Montero: "No tiene un pelo de tonto, pero tiene 21 años"

Valencia, 29 oct (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, analizó el buen inicio de temporada del dominicano Jean Montero y huyó de sus canastas decisivas de los últimos choques para destacar su mentalidad y su inteligencia, aunque recordó que se trata de un jugador muy joven.

"Es muy inteligente, no tiene un pelo de tonto, está muy bien pero tiene 21 años, aunque no lo parezca porque tiene calle está jugando por primera vez competiciones europeas. Está en formación pero no hemos de caer en eso porque metiera la canasta que nos dio la victoria el otro día, o dos o tres importantes en Bilbao”, señaló en una rueda de prensa.

“Lo que puedo decir es que es muy buen chico y estoy muy contento de su mentalidad, sus ganas de aprender, de cómo esta entrenando y de su predisposición”, añadió .

Además, afirmó que cree que es mal momento para hacer valoraciones porque en octubre la temporada acaba de arrancar o porque acaba de ser decisivo. "Después del Andorra, un partido que juega medio lesionado y mete la ganadora, es una maravilla y puedes caer en el error de que todo es de color de rosa y si la falla que no te vale. No, hay que valorar trayectorias, pero estamos en octubre. Hemos de estar tranquilos”, reflexionó.

El técnico avanzó que muy pronto el base estadounidense Chris Jones se unirá progresivamente a los entrenamientos del equipo y señaló que cuando vuelva a jugar tras la fractura en el dedo de la que fue operado en agosto el equipo deberá aprender a jugar con él pero deberá ser una gestión conjunta con el propio jugador.

“Es un problema porque Chris Jones es un jugador muy importante para nosotros y, entre comillas, nos hemos acostumbrado a jugar sin él, porque no nos queda otra. Ahora tenemos que aprender a jugar con él y eso seguramente moverá roles que hemos tenido porque, como jugador importante que será, tiene un impacto en el juego”, señaló.

“Tendrá minutos, que se los quitará a otros, eso pasará y lo gestionaremos lo mejor que podamos. Y lo haremos desde la alegría de sumar a un muy buen jugador que es nuestro. Estamos muy contentos pero está claro que por su parte y por parte de los entrenadores habrá una gestión de sus expectativas y de nuestras expectativas y de su importancia. Lo tendremos que hacer y condicionará un poco”, admitió.

El técnico señaló que pronto empezará su incorporación progresiva a los entrenamientos pero dijo que no saben cuánto tiempo necesitará desde que empiece ese proceso hasta que vuelva a jugar. “El jugador quiere y pone todo de su parte”, afirmó.

“Va muy bien pero todavía no está para jugar. Está haciendo su parte como la tiene que hacer y pronto comenzar a entrenar. Entiendo que habrá una primera parte sin contacto para coger el ritmo y empezar a empezará a entender cosas que ha visto pro que no ha hecho. Después habrá una segunda en la que entrene con una cierta normalidad. Y la tercera será jugar”, explicó el técnico.

Además, preguntado por si querría algún fichaje dado el poco rendimiento en los últimos partidos de algunos jugadores, se centró en el desarrollo como equipo.

“Trabajo para crear una identidad y me dan igual los jugadores, la identidad están por encima de todos, no es negociable. Mejor tener a los mejores jugadores posibles pero los que tenemos son suficientemente buenos”, afirmó. EFE