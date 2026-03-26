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La selección mexicana continúa su entrenamiento para enfrentar el sábado a Portugal

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México, 25 mar (EFE).- La selección mexicana que enfrentará el próximo sábado a Portugal, continuó este miércoles los entrenamientos en su campamento en las afueras de la Ciudad de México, dirigida por el entrenador Javier Aguirre.

Con fútbol en espacios reducidos, remates a puerta y trabajo en la defensa, el tri continuó su preparación para el duelo, que servirá para abrir el Estadio Azteca, luego de una remodelación para la Copa Mundial 2026.

El guardameta Guillermo Ochoa, quien aspira a participar en su sexto Mundial, fue de los más activos; junto a Carlos Acevedo y José 'Tala' Rangel cumplió rutinas para entrenar los reflejos y lució bien.

Al final de la jornada, Aguirre reunió al grupo para reiterar sus ideas de juego, a tres días de un partido, rodeado de expectativas, aun cuando los portugueses, sextos del ránking de FIFA, no convocaron a su líder, el goleador Cristiano Ronaldo, lesionado.

Después de ese encuentro, México enfrentará a Bélgica, noveno de la clasificación mundial, el próximo martes 31, en otro compromiso exigente para el tri, que trabaja para ser protagonista en el Mundial, en el que jugará la fase de grupos contra Sudáfrica, Corea y un rival europeo que se conocerá la próxima semana.

La selección mexicana sufrió este mes dos bajas sensibles, del guardameta Luis Malagón, del América; y el centrocampista Marcel Ruiz, del Toluca, sometidos a cirugías después de graves lesiones que les impedirán jugar el Mundial.

El equipo dirigido por Aguirre tiene en recuperación a varias de sus figuras principales, lo cual mantiene en vilo al cuerpo técnico y a los aficionados.

Los defensas Rodrigo Huescas y César Montes; los centrocampistas Edson Álvarez, Luis Chávez y Gilberto Mora y los delanteros Santiago Giménez y Alexis Vega han estado fuera de las canchas por dolencias, aunque los dos últimos ya están jugando con sus equipos.

México enfrentará a Sudáfrica el próximo 11 de junio en la inauguración del Mundial; para entonces Aguirre aspira a tener a sus jugadores saludables, algo que hoy es una interrogante. EFE

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