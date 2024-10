Jagoba Arrasate: "Sé que Galarreta no finge en esas acciones"

Palma, 28 oct (EFE). - El técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, defendió al futbolista del Athletic Club Íñigo Ruíz de Galarreta tras ser protagonista en la expulsión de Samú Costa.

"A Galarreta le tengo una estima terrible, a mi afición la quiero con locura y me han tratado increíble, le he dicho que estuviera tranquilo porque sé que no finge, es parte del fútbol que el aficionado lo entienda así pero esa conversación he tenido con él", contó Arrasate después del encuentro.

"Han sido minutos en los que estábamos fuera de sí, no entiendo como el VAR llama para esa acción y los que jugamos a fútbol sabemos que el pie no puede ir a otro sitio. Él va a todo, si tiene amarilla debe controlarse y hablando con Galarreta dice que era clara, y si un jugador no miente es él", señaló sobre la expulsión.

"El segundo tiempo ha sido muy bueno pero tenía pinta de partidazo y se ha quedado en uno muy diferente, nos hemos defendido casi todo el partido", afirmó sobre un partido en el que los suyos tuvieron que defenderse gran parte del encuentro por la inferioridad numérica.

"No sé que hubiese pasado pero me ha gustado el arranque, luego se iban soltando y pintaba a buen partido, cuando te quedas con diez limita mucho y tienes que echar la línea atrás para que no corran, juegas mucho en tu campo y es un punto pero sabe a más moralmente por el valor de haberlo trabajado", destacó.

"A nivel defensivo creo que hemos superado la prueba, dejarlos sin marcar y acumular una portería cero son números a tener en cuenta, ocho goles encajados en once partidos y cinco porterías a cero", reivindicó sobre el gran trabajo defensivo de los suyos en los dos primeros meses de competición. EFE.

1012193