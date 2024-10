Calagher: Comencé a cantar en castellano porque sonaba a calle, el catalán me lleva a casa

Guillermo Cabellos

Barcelona, 27 oct (EFE).- El músico Calagher, conocido por sus colaboraciones con artistas como Mushkaa, habla con EFE sobre su álbum debut 'Wasting my time', sus referentes y el cambio de idioma en su música, de un castellano que "suena a 'calle'" a un catalán que lo transporta "a casa".

En 'Wasting my time', Calagher se plantea en cinco temas si todo esto de la música va con él y sirve de algo seguir con lo que está haciendo: "nace de la duda que se tiene cuando se produce o se crea una obra musical, de si realmente merece la pena emplear tantas horas de tu tiempo para que no te escuche nadie".

El artista, que lleva escribiendo canciones desde que iba al instituto, ha comenzado a profesionalizar ahora su música, después de entender que lo que hacía podía gustar a mucha gente a raíz de 'Barras Warras', una colaboración con Mushkaa, hermana de Bad Gyal, que acumula más de cuatro millones de reproducciones entre todas las plataformas.

"Cuando grabamos la canción, Mushkaa aún no era lo que es ahora, pero en cuanto te enseñaba un tema en el estudio ya veías que esa chica tenía algo especial y que su música gustaría a todo el mundo", confiesa Calagher.

Así pues, el nuevo EP contiene temas como 'Garatge', una canción "en la que la batería es un reggaeton, sin estribillo, y en la que simplemente lanzo frases muy personales", o 'Toreador', un tema que metafóricamente sitúa al narrador en el punto de vista subjetivo de un toro saliendo a la arena a buscar un amor imposible, con referencia a la ópera 'Carmen' incluida.

Lo completan 'M'he dormit', 'Abella' y 'Wasting my time', el tema que da nombre al disco y en la que habla de pasar el tiempo con "els nais", sus amigos, haciendo música en el estudio.

"El estudio lo tengo en mi casa, no hemos cambiado el micrófono desde que comenzamos en 2016 –cuenta Calagher–, lo que nos permite que se note que lo que hacemos es nuestro, con la ventaja de poder quedar cada viernes con los amigos para que nos den su opinión, sin depender de la industria ni sus imposiciones".

El plural con el que habla Calagher, pseudónimo que esconde a Carles Luis, incluye a su hermano Toni, que es quien crea las bases para que Carles rapee encima.

"Con 16 años intuí que hacer las canciones que me gustaba escuchar era fácil y que con pocos recursos podíamos hacer música", recuerda Calagher refiriéndose a artistas como Pimp Flaco, PXXR GVNG, Yung Beef, Cecilio G., Bad Gyal o P.A.W.N. Gang.

"Escuchando a esos artistas pensé: yo creo que puedo escribir letras y cantarlo, y a partir de ahí ver cómo sale, sin querer hacer nada similar ni querer parecerme a nadie", explica el músico a EFE.

Tras esto apareció 'Tuvimos', su primer single, a la que siguieron un par de decenas de temas más, todos en castellano, hasta la publicación del villancico 'l'amor són els pares', su estreno en catalán.

"Comencé a cantar en castellano porque tenía más referentes, las letras me sonaban más a 'calle', mientras que el catalán me llevaba automáticamente a cuestiones personales, las del día a día de la lengua materna", se sincera el músico.

El cambio también se vio influenciado por el incipiente éxito de The Tyets, que entonces eran "dos chicos más de Mataró que habían estudiado en el colegio de al lado".

"El villancico nació casi como un pique con The Tyets: me convencí de que si ellos sacaban música en catalán podía hacerlo mejor que ellos, pero el tiempo ha demostrado que no", recuerda Luis entre risas.

Ahora, Calagher pretende hacerse un hueco en la industria con este 'Wasting my time', sin discográfica, estudio o representante, y planteándose su música como un juego en el que siempre debe estar implicada su gente. EFE

gcm/pll/lml

(Foto)