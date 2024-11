Marta Fernández: "Los ciudadanos quieren que resolvamos sus problemas reales, no circos que no les resuelven nada"

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, ha afirmado que "los ciudadanos quieren que resolvamos sus problemas reales, no que montemos circos que no les resuelven nada". Ha dejado claro que "el debate en el Parlamento tiene que ser sosegado, constructivo y con libertad de pensamiento para todas las formaciones políticas, que tienen derecho a que se les escuche y se les respete lo que piensan", haciendo notar que hay ocho partidos representados en la Cámara.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ha trabajado durante 20 años como responsable de Recursos Humanos en el sector privado y ha ejercido cuatro años como procuradora. Es diputada autonómica desde la legislatura pasada (2019-2023).

"Somos 67 diputados, pero ninguno estaríamos aquí si los ciudadanos, aquel 23 de mayo, no hubieran ido a la urna y hubieran depositado su voto", ha manifestado, en una entrevista concedida a Europa Press, la presidenta de las Cortes, quien ha insistido: "Hay que respetar al que tiene un diputado, al que tiene tres, al que tiene siete o veintiocho, porque no estamos aquí por haber estudiado una oposición, sino porque los ciudadanos han ido a depositar su voto".

En el debate en el hemiciclo, "es todo como muy desmesurado, un poco reflejo de la crispación de la calle, que se traslada al Parlamento, todo se trae aquí, y a veces se hace un poco de circo y de espectáculo, pero se hace en todos los sitios".

"Hay más crispación en la política nacional, pero esto no viene de un año, sino ya desde la legislatura en la que nosotros --VOX-- entramos; en 2019 se notaba cómo iba subiendo el tono y hay un reflejo en los Parlamentos autonómicos, es inevitable porque siempre salen temas del ámbito nacional, pero yo siempre llamo a un debate sosegado y equilibrado, que va por temporadas y, sobre todo que sea constructivo porque nosotros nos debemos a la sociedad y debemos hablar con respeto y claridad, que a veces hablamos en politiqués y no nos entiende nadie".

Sobre la salida de VOX del Gobierno autonómico, formación de la que es diputada en las Cortes de Aragón, ha dicho que "la Presidencia de las Cortes es garante del Poder Legislativo y, además, nosotros creemos firmemente en la separación de poderes", añadiendo que "VOX es un partido democrático y constitucionalista, y que el Ejecutivo tenga otra composición ahora en nada debe afectar al Legislativo".

Marta Fernández ha abogado por "una negociación responsable" de los Presupuestos autonómicos y ha recalcado que VOX tiene "unas líneas rojas que el Gobierno --de Aragón-- conoce", en alusión expresa a "la inmigración ilegal, la seguridad ciudadana y el apoyo a las familias, la contención del gasto y el uso responsable de los recursos públicos".

ACERCAR EL PARLAMENTO A LA CIUDADANÍA

La presidenta de las Cortes ha lamentado que "los jóvenes están un tanto desafectados de lo que son las instituciones, pero las estamos acercando, estamos abriendo esta casa a todo el mundo; la Sala Goya tiene un uso casi diario, cuando antes se utilizaba para la Fundación Giménez Abad y para poco más". Además, La Aljafería se está abriendo a la ciudadanía culturalmente, "cada vez hay más afluencia de público y los jóvenes creo que también se sienten cada vez más involucrados".

Precisamente, uno de los asuntos que preocupa a Marta Fernández es el futuro de los jóvenes. "Que no podamos darles un futuro, retener su talento, que vean que aquí pueden encontrar un trabajo acorde a la formación que han recibido y que sea con un salario acorde, también, con esa formación, y que puedan formar un proyecto de familia, comprar una vivienda".

"Me preocupa mucho el tema de la inmigración ilegal, un asunto que está en la calle, preocupa a toda la sociedad, no solo a VOX, en el barrio que preguntes, y lo primero que ha hecho es dañar a los que han venido de forma legal y llevan aquí muchos años y pueden ver cómo sus derechos se les están recortando", ha expuesto Fernández, agregando que "cuando hablamos de algo ilegal, es ilegal, no lo debería admitir nadie y además crea problemas de inseguridad ciudadana".

GRAN RESPONSABILIDAD

"Llevo 16 meses en el cargo, tomé posesión sabiendo que era un puesto de gran responsabilidad y sigo con las mismas ganas de seguir dando a la Casa de los aragoneses el brillo y el realce que se merecen, porque además es el Parlamento y somos depositarios de la soberanía popular", ha subrayado.

"Al término de estos cuatro años, al finalizar esta XI Legislatura, quiero que todo el mundo se quede con la sensación de que fui una presidenta que actuó con responsabilidad, con el sentido de la institución de manera clara y responsable; que trabajé muchísimo por la Casa tanto en el gobierno interior, con la nueva Relación de Puestos de Trabajo, como por el arte y la cultura, también la parte parlamentaria, partiendo del hecho de que nadie nace enseñado ni para entrar como diputado ni para ser presidente".

Marta Fernández se ha pronunciado sobre las declaraciones institucionales, considerando que "a veces no es fácil aprobarlas porque son temas un poco espinosos y somos ocho grupos parlamentarios, es un espectro muy amplio de formaciones y no es fácil llegar a una declaración unánime".

"Donde siempre va a haber un consenso y suele haberlo es en los temas de apoyo solidario, de salud, pero en el momento en que tienen un 'deje' un poco más ideológico ahí va a haber debate y hay veces que por una palabra o por media frase no se llega a una declaración institucional, porque sobra o porque falta, pero es normal", ha expresado.

CONOCER EL PALACIO DE LA ALJAFERÍA

"Las visitas turísticas son diarias, hay una media de 300.000 visitas anuales porque La Aljafería despierta cada vez más interés como Patrimonio de la Humanidad que es, un gran referente cultural, histórico y patrimonial; este verano se han incrementado un 14% las visitas respecto de 2022, 15.000 personas más, también un poco atraídos por el Festival Manlor, que tuvo muchísimo éxito y que vamos a repetir el verano que viene", ha remarcado.

Asimismo, el Parlamento está dando realce a la Fundación Manuel Giménez Abad "porque es un referente en conocimientos jurídicos y constitucionales, un laboratorio de ideas de habla hispana que cada vez está teniendo más éxito y expansión, tanto en España como en Hispanoamérica".

'GOYA. DEL MUSEO AL PALACIO'

Marta Fernández ha relatado que la exposición de Goya, que se inaugurará el 3 de diciembre, "es un momento histórico, cultural, y va a ser irrepetible porque traer las obras de nuestro genial pintor aragonés a un edificio de mil años como es este Palacio de La Aljafería, con tanta historia y riqueza no es algo que se pueda volver a dar, lo tuvimos claro desde el principio".

Las pinturas que se van a exhibir proceden del Museo de Zaragoza, que se encuentra en remodelación. "Cuando nos enteramos de estos trabajos pensamos que las obras de Goya no se podían quedar en un almacén guardando el polvo y que podíamos traerlas aquí".

Se ha mostrado convencida de que "va a tener una proyección no solo para Aragón y el resto de España, sino también en el ámbito internacional porque va a despertar muchísimo interés", ha avanzado la presidenta de las Cortes, quien ha destacado y agradecido "la plena disposición desde el primer momento" del Gobierno autonómico. La Fundación Ibercaja colabora cediendo a La Aljafería un audiovisual sobre las pinturas murales de Goya.