Marlaska respeta imputación Ábalos, que "duele más" a quienes compartieron Gobierno con él

Madrid, 24 oct (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que respeta la investigación abierta al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, y ha dejado claro que si a alguien duele esta imputación es a quienes compartieron Gobierno con él.

"Nunca tuve la sospecha de que estuviera en ningún negocio turbio y si alguien puede doler su imputación nos duele más a los que compartimos Gobierno con él", ha respondido Marlaska a las primeras preguntas que le han formulado en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, la presunta trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional en torno a los contratos públicos de material sanitario durante la pandemia.

La senadora del PVN María Caballero ha abierto el interrogatorio al ministro para conocer su opinión tras la decisión del magistrado Ismael Moreno de elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.

"No me tienen que sorprender las decisiones sobre las causas que se encuentran judicializadas, es el cauce adecuado y respeto todas las resoluciones judiciales", ha respondido Marlaska que "nunca se ha reunido" con Koldo García y que cree que con Víctor de Aldama "no se ha cruzado ni la mirada".

El ministro ha negado cualquier irregularidad en la compra de mascarillas por parte de su departamento. Según él, todas las contrataciones se tramitaron conforme a la ley de contratos públicos y ni los informes del Tribunal de Cuentas ni la causa judicial abierta lo han cuestionado. EFE

