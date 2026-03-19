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Hallgrímsson prorroga su contrato como seleccionador de Irlanda hasta la Euro 2028

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Dublín, 19 mar (EFE).- La Asociación de Fútbol Irlanda (FAI) anunció este jueves que ha prorrogado hasta la Eurocopa de 2028 el contrato del seleccionador nacional, el islandés Heimir Hallgrímsson.

La FAI comunicó esta decisión antes de que el equipo juegue la próxima semana en Praga contra la República Checa la semifinal de la eliminatoria que le podría dar el pase para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano.

"Estoy feliz aquí, me gusta el proyecto", declaró hoy Hallgrímsson, quien tomó las riendas de la República Irlanda en julio de 2024 en sustitución de Stephen Kenny.

El técnico islandés, de 58 años, explicó que hubiese preferido firmar la extensión después de esta eliminatoria o, en caso de clasificarse, tras la Copa del Mundo, pero reveló que la federación ha ejercido "mucha presión".

"Ya dije que no quiero estar donde no me quieran y realmente me siento querido aquí. Así que he decidido prolongar el contrato hasta después de la Eurocopa", agregó Hallgrímsson, muy cuestionado hasta los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Mundial.

Tras un pobre inicio de campaña, Irlanda logró derrotar a Portugal en Dublín y a Hungría en Budapest para meterse en la repesca de un torneo al que no acude desde el de Japón y Corea en 2002.

El combinado verde se enfrentará a Chequia el próximo jueves y, caso de victoria, se jugará la clasificación cinco días después en Dublín ante el vencedor de la otra semifinal, que disputan Dinamarca y Macedonia del Norte.

"Gran noticia para el fútbol irlandés. Nos complace anunciar que el entrenador de la selección de la República de Irlanda, Heimir Hallgrímsson, ha unido su futuro al de la FAI al firmar un nuevo contrato", celebró hoy la federación en su cuenta de X. EFE

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