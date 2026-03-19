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El CPE lamenta el fallecimiento de Juan Carlos Ramiro, impulsor del plan ADO

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Madrid, 19 mar (EFE).- El Comité Paralímpico Español (CPE) lamentó este jueves el fallecimiento de Juan Carlos Ramiro, uno de los impulsores de los inicios del Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) desde su puesto de director general de Políticas de Discapacidad en el Gobierno de España en los años 2007 a 2010.

El organismo destacó que Ramiro, entonces en el equipo del ministro Jesús Caldera y la secretaria de Estado Amparo Valcarce, jugó un papel crucial en el desarrollo legislativo para la creación del ADOP y en los contactos para que empresas privadas ayudaran a la preparación de los deportistas de élite con discapacidad, lo "que ha permitido el desarrollo espectacular del deporte paralímpico en España en las últimas décadas".

El CPE transmitió sus condolencias a su entorno y familia, estrechamente vinculada al movimiento paralímpico a través de su hijo, el periodista de la Agencia EFE David Ramiro, uno de los principales especialistas en deporte paralímpico de España. EFE

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