Puente asegura que Extremadura tendrá alta velocidad ferroviaria antes del año 2030

Madrid, 22 oct (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este martes que Extremadura tendrá alta velocidad ferroviaria antes del año 2030 y eso es a lo que se compromete el Gobierno de Pedro Sánchez.

El titular de Transportes ha destacado que el compromiso del Gobierno es que, en 2030, todo el trazado comprendido entre Madrid y Badajoz podrá recorrerse en un tren de alta velocidad.

Puente ha comprometido dichas fechas en su intervención en el pleno del Senado para responder a una pregunta sobre la finalización de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Extremadura y Lisboa formulada por el PP, que ha vuelto a pedir su dimisión.

La senadora popular María Carmen Riolobos ha reprochado a Puente cuatro promesas incumplidas de finalización y dedicarse fundamentalmente a insultar y a tapar la corrupción, al tiempo que ha recordado que lleva dos reprobaciones.

Los españoles "estamos hartos del caos del tren", tras el grave problema del pasado fin de semana y que "no queremos, no podemos y no debemos perder ese tren, necesitamos un cambio en España y por su falta de voluntad política, por su irresponsabilidad y por su nefasta gestión, dimita, márchese y llévese al señor Sánchez con usted. Terminaremos el AVE nosotros", ha agregado.

También el senador popular Juan José Sanz Vitorio le ha instado a asumir responsabilidades en "lugar de buscar culpables" tras el caso de este fin de semana en Madrid y los incidentes del verano.

"La responsabilidad se paga con la dimisión, para eso hay que tener dignidad política", le ha advertido al ministro, tras criticar tanto su gestión como que Transportes haya sido "el centro de la subcontrata" de la corrupción del Gobierno.

"Si está interesado en subcontratas de corrupción, no tiene nada más que visitar su sede de la calle Génova, disfrute de las vistas, verá usted como el dinero negro propicia acabados de lujo", ha ironizado Puente en su respuesta, en la que ha recordado las decenas de causas de corrupción que aún tienen abiertas los populares.

Volviendo al tren en Extremadura, el ministro ha recordado que la historia retrata al PP como el gobierno que menos obra ferroviaria ha licitado en esa región en la historia, con un récord absoluto en 2017 de 7 millones de euros licitados.

Puente le ha reprochado al PP el dejar caducar la declaración de impacto ambiental en 2013 y la resolución del contrato de la integración de Talavera en 2018.

En este sentido, ha dicho que el Gobierno está concluyendo el estudio informativo que el PP dejó caducar en 2013 y pronto lo tendrá aprobado.

Asimismo, Puente ha indicado que la conexión Madrid-Lisboa tendrá un lugar importante entre las conversaciones y los acuerdos que se alcancen en la cumbre hispano-lusa que se celebrará mañana.

Ha añadido que tanto el Gobierno portugués como el español tienen un compromiso firme de desarrollar las conexiones transeuropeas y, entre ellas, sin ninguna duda, la de Madrid-Lisboa es una de las más importantes y tiene la máxima prioridad para ambos Ejecutivos. EFE