Godàs (ERC) dice que si conviene harán "caer gobiernos" y defiende la izquierda soberanista

El candidato a liderar ERC por 'Nova Esquerra Nacional', Xavier Godàs, ha dicho este sábado que si conviene harán "caer gobiernos" y ha definido a los republicanos como partido central en el espacio de la izquierda soberanista en Cataluña.

Lo ha dicho al presentar en Barcelona de su candidatura al congreso de ERC del 30 de noviembre, que ha reunido a unos 800 simpatizantes según la organización, y entre ellos estaban el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès; la actual secretaria general en funciones, Marta Rovira, y el exlíder en Barcelona Ernest Maragall.

El también exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona) ha prometido que si preside ERC convocará en 2025 una "conferencia nacional de las izquierdas soberanistas" para acumular fuerzas y que los republicanos sean un partido hegemónico, ha dicho.

"Esquerra Republicana debe volver a reunir a la gente de izquierdas, de progreso, soberanista e independentista de este país", ha añadido.

CONTRA LA "IZQUIERDA SUCURSALISTA"

Godàs ha fijado como adversarios de ERC a la "izquierda sucursalista" que aplican políticas conservadoras la mayoría de veces, ha advertido.

También ha marcado a la derecha catalana textualmente como adversaria de ERC, pero ha priorizado acuerdos entre independentistas frente a otras fórmulas: "En el eje nacional tenemos que garantizar acuerdos; en el eje social, no".

Con la mirada puesta en futuras citas electorales, ha instado a trabajar para que ERC recupere en 2027 ayuntamientos como Lleida y Tarragona, y a sumar fuerzas en diferentes ámbitos para "forzar desde la base el derecho al ejercicio de la autodeterminación".

Ha agradecido la presencia de Maragall en el acto y ha destacado su figura porque, según él, enseñó que ERC podía ganar en cualquier lugar de Cataluña, después de que fuera la primera fuerza en la ciudad de Barcelona en las municipales de 2019: "Nos ha marcado el camino de la victoria y de ser un partido hegemónico".

ALBA CAMPS DESTACA A ROVIRA

La candidata a secretaria general, Alba Camps, ha destacado el legado que deja Rovira: que ERC lograse los mejores resultados electorales de su historia desde la II República, ha dicho.

Camps ha afirmado que, si 'Nova Esquerra Nacional' gana el congreso de ERC, la nueva estrategia política no la harán exclusivamente en la Executiva Nacional del partido, sino que la abrirán a miembros de otras listas y al conjunto de la militancia.

También ha propuesto que las decisiones que tome la formación se informen de manera trazable, y ha puesto como ejemplo pactos en diputaciones y en el Ayuntamiento de Barcelona.

"Necesitamos poder decidir con garantías sin que nos desprecien y nos infantilicen. Queremos, en definitiva, transparencia", ha defendido.

JORDÀ: "MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE"

Al inicio del acto, la diputada del Congreso y candidata a vicepresidenta de Cohesión Interna de ERC, Teresa Jordà, ha dicho que el partido ha pasado "momentos de incertidumbre" y que su lista considera que las discrepancias existen y son sanas.

"No nos quedaremos en el sofá viendo cómo nos purgan y despurgan. No lo haremos porque no lo podemos permitir y porque aquí, en este partido, no sobra nadie", ha defendido.

BICEFALIA

La candidata a vicepresidenta de Asuntos Institucionales, Raquel Sans, ha explicado que, si su lista gana el congreso, separarán la figura de la presidencia del partido y la del candidato a presidir la Generalitat para reducir el "presidencialismo".

Entre los asistentes este sábado, también han estado la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, y los exconsellers de la Generalitat Tània Verge, Alba Vergés y Manel Balcells y Natàlia Garriga, entre otros.

Además de Godàs, Camps, Jordà y Sans, que ocupan los principales lugares de la candidatura, en la lista se integran Meritxell Serret, Josep Maria Jové, Marta Vilaret, Ruben Wagensberg, Sara Bailac, Marta Molina, Pol Altayó, Núria Cuenca, Eugeni Villalbí, Josep Castells, Marc Aloy y Elisenda Guillaumes.

También forman parte de la candidatura Eduard Murgó, Marc Ramentol, Arnau Albert, Jaume Martorell, Joan Alginet, Nil Papiol i Champagne, Laura Domingo, Gemma Marcos, Judith Juanhuix, Mònica Morros, Jordi Castellana, Georgina Rigol, Gemma Domínguez y Pilar Vallugera.