Justin Fields acepta que sus fallos abrieron a Russell Wilson la titularidad en Steelers

Redacción Deportes, 17 oct (EFE).- Justin Fields, mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, afirmó este jueves que sus altibajos en el campo abrieron la posibilidad para que el experimentado Russell Wilson sea el 'quarterback' titular en el juego en el que su equipo se medirá a New York Jets el próximo domingo en la semana 7 de la NFL.

"Si soy sincero, no creo que haya jugado lo suficientemente bien. Tengo que ser honesto conmigo mismo, creo que si mis actuaciones hubieran sido mejores, entonces no cabría ningún tipo de distinción entre quién debería jugar y quién no", aceptó Fields.

Tanto Russell Willson, veterano de 35 años que fue campeón en el Super Bowl XLVIII en su etapa con Seattle Seahawks, como Justin Fields, selección primera ronda del Draft 2021 de Chicago Bears, llegaron a los Steelers para la temporada 2024.

A pesar de fracasar en los Denver Broncos en 2022 y 2023, Wilson se perfilaba en este 2024 para ser el 'quarterback' titular de Steelers, pero una lesión abrió el camino para que Fields probara que estaba capacitado para asumir el rol principal en la ofensiva.

El pasador de 25 años tuvo un arranque consistente que llevó a Pittsburgh a tres victorias consecutivas contra Falcons, Broncos y Chargers. Después tuvo un par de tropiezos ante Colts y Cowboys, para volver a la victoria ante Raiders la semana pasada.

A pesar de tener a Steelers con marca de cuatro triunfos y dos derrotas en cerrada lucha por la cima de la división Norte de la Conferencia Americana con Baltimore Ravens, Mike Tomlin, entrenador del equipo, dijo que Wilson, estaba considerado para iniciar el domingo ante los Jets, algo que Fields asumió con resignación.

"Claro que me hubiera gustado tener un récord de 6-0 ahora mismo, pero esto fue una gran oportunidad para mí y estoy agradecido por haberla tenido. Tuve esas primeras seis semanas, ahora veremos qué sucede", señaló el ex estrella de Ohio State Buckeyes del fútbol colegial.

Desde el pasado miércoles Wilson tuvo la mayoría de las repeticiones con el primer equipo, ya con Fields en plan secundario, a pesar de ello, Justin dijo que mantendrá la misma intensidad de trabajo que lo llevó a ser titular.

"Simplemente hago lo mismo que antes. Hago mi trabajo, ya sea jugando, ayudando a los muchachos que están al margen, diciéndoles lo que veo. Cosas pequeñas como esas son las que debo mantener", concluyó el nacido en Kennesaw, Georgia. EFE