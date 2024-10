Gamarra defiende que España debe moverse al ritmo de Europa en materia migratoria

Madrid, 16 oct (EFE).- La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este miércoles que España debería moverse al mismo ritmo que se mueve la Unión Europea y no "quedarse al margen" en materia migratoria.

Lo ha defendido en el Congreso de los Diputados durante unas declaraciones en las que ha valorado la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de establecer fuera de la Unión Europea (UE) centros para inmigrantes que llegan a los países de la Unión.

"Evidentemente Europa se está moviendo y España debería moverse al mismo ritmo que se mueve Europa y no mantenerse al margen y no querer luchar contra las mafias que están no solo traficando con personas, sino que están haciendo que muchas personas mueran intentando llegar, en este caso, a las costas de Europa, que son las costas también de nuestro país", ha expresado.

Sobre esta propuesta de Von der Leyen, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que se trata de una "burrada" porque lo de "provocar" guerras, sequías, explotación en África y luego levantar fronteras en Europa "no funciona".

"Al final hay millones de personas migrando en todo el mundo y la solución no es encerrarles, y mucho menos hacer ver que no existen, y mucho menos en centro de internamiento cada vez más lejos",ha lamentado. EFE