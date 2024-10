El Festival Purple Weekend celebra su 35 aniversario con su programa "más ambicioso"

León, 15 oct (EFE).- El Festival Purple Weekend de León celebra este año su 35 aniversario, entre el 4 y el 6 de diciembre, con la programación "más ambiciosa" de su historia, que "intenta no perder su esencia y estilo, recuperando escenarios de anteriores ediciones con el objetivo de volver a ser un certamen urbano en torno a la cultura mod y 'sixties'".

Así lo ha explicado el presidente de Centro León Gótico, Juan Dopico, una asociación de comerciantes de León que es uno de los patrocinadores de un evento, además de Estrella Galicia, y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León que aporta 14.000 euros, además de espacios para los conciertos.

Dopico ha presentado este martes el cartel del Festival junto a su director Miguel Ángel Borraz; Héctor César Marcos, programador del festival, y la concejala del Ayuntamiento de León Camino Orejas.

Marcos ha explicado que para celebrar el 35 cumpleaños del Purple Weekend se ha pedido a muchos de los artistas que visitarán León en diciembre que preparasen algo especial, con set exclusivos que solo podrán ser escuchados y disfrutados en este festival.

Además, ha resaltado que algunas exposiciones de artistas foráneos solo se podrán disfrutar en León, y muchos ofrecerán actuaciones preparadas especialmente para la ocasión, con la cultura mod y de los años sesenta como principal atractivo, pero sin olvidar el soul y el punk.

El jueves 5 de diciembre en Espacio Vías se abrirá el festival con el 'Revival 77 & New Punk' para conmemorar los 45 años del London Calling, de The Clash, una jornada que contará con el sonido punk de los británicos Bad Nerves, el revival mod de Sharp Class y Alcalá Norte.

Una apertura de "lujo" para la que ya se están agotando las entradas, según ha señalado Marcos.

El viernes 6 de diciembre y también en Espacio Vías se disfrutará de un viejo amigo del festival, Doctor Explosion, que llegará con un set exclusivo e invitados muy especiales para celebrar el 30 aniversario de su álbum 'Vivir sin civilizar'.

El mismo día se ha programado uno de esos conciertos más esperados, el de la histórica banda de garage-punk The Fuzztones que conmemorará los 40 años de su legendario álbum debut 'Lysergic Emanations' y que se podrá disfrutar en esa fecha única en España.

Esa misma jornada de viernes y en el Glam Theatre se presentará, por primera vez en el Purple Weekend y en una colaboración exclusiva con Bristol Northern, a P.P. Arnold, leyenda de la música soul que fue miembro de las Ikettes de Ike & Tina Turner y rostro icónico del Swinging London de los 60.

Un concierto en el que presentará en esta edición tan especial del Purple Weekend un set exclusivo de sus dos primeros y legendarios discos, ambos de 1968 y los más trascendentes de su carrera: 'The First Lady Of Immediate' y 'Kafunta'.

A este programa de actuaciones se unen nombres como Los Estanques y los suizos The Giant Robots (sábado día 5 en Espacio Vías) o The Lemon Twigs, que serán los encargados de cerrar el festival en el Palacio de Exposiciones, donde tras los conciertos se celebrarán las tradicionales 'allnighters'.

Uno de los acontecimientos más esperados en esta 35 edición del Purple Weekend es sin duda el homenaje al 60 cumpleaños de la escena modernista que tendrá lugar el sábado en la sala Glam con la actuación, creada para la ocasión, de Julián Maeso Sextet interpretando '60 Years of Mod, Soul & Latin Jazz'.

Uno de los mejores teclistas españoles y de Europa repasará grandes clásicos de nombres como Jimmy Smith, Lou Donaldson, Lonnie Smith, Jimmy McGriff, Richard Groove o Getz/Gilberto.

La sesión musical del Glam Theatre continuará con los mejores selectores de vinilos nacionales e internacionales de la escena R&B, bugalú, freakbeat, garage, soul y psicodelia.

Un programa que todavía no está cerrado a falta de un par de conciertos que albergará el Palacio de Exposiciones de León y que se completa con actividades como la tradicional 'scooter run', el mercadillo de discos y ropa vintage, el desfile de moda, un pequeño festival familiar y diversas exposiciones.

Al festival se han unido numerosos hosteleros de la capital leonesa que ofrecerán en sus establecimientos durante todo el fin de semana distintas pinchadas y fiestas en la que la cultura mod será la protagonista. EFE

