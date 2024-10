El PSOE dice que los registros de entrada a Ferraz se borran por ley "cada mes"

Madrid, 14 oct (EFE).- La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha asegurado este lunes que los registros de entrada a Ferraz se "eliminan cada mes" en cumplimiento con ley de protección de datos y ha pedido "a quien ha dicho que ha estado aquí (en la sede), que lo demuestre".

En una rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva socialista, Peña se ha referido a las publicaciones del digital 'The Objetive', acerca de un empresario que acudía a Ferraz con dinero a cambio de favores políticos y que ha motivado la querella del PP para pedir una investigación separada sobre la financiación del PSOE.

"La Ley Orgánica de Protección de Datos nos obliga a como a toda organización a destruir los registros de entrada de la sede de Ferraz cada mes, cada 30 días, por tanto es difícil que nosotros podamos dar otra respuesta", a estas informaciones, ha dicho.

En esa línea, ha subrayado que "la prueba de carga" la tiene que tener quien "ha dicho que ha estado aquí", en la sede socialista.

"Si alguien ha estado aquí, que lo demuestre, si alguien ha dicho que ha dado algo aquí, que lo demuestre", ha enfatizado Peña, quien ha matizado que no será el PSOE, "los que en este caso" tienen "la situación pasiva, alucinando de lo que está sucediendo, de lo que algunos van contando" los que tengan que "aportar o probar nada".

Asimismo, ha asegurado que está "leyendo noticias o autos" en los que ha visto "mucho fantasma que presumía de relaciones que no tenía, de hablar con gente que no hablaba y mucha pelea de aparentar cosas que no son".

Además, ha agregado que "no es que solamente es que se cumpla la ley, sino es que se cumplen los reglamentos y ordenanzas internas con las auditorías": "Desde la gerencias económicas que se hacen de manera regular y que no dan lugar a ninguno de estos titulares que quieren buscar donde no lo hay, con los diferentes gastos de los miembros de la ejecutiva".

Peña ha replicado al PP "que hay que tener mucho cuajo" para presentar contra su formación una querella por corrupción y se ha preguntado si "acaso" les está "pidiendo cuenta los Soprano".

La portavoz se ha detenido a leer 39 "causas pendientes" que los populares tienen en diversos tribunales españoles y ha cuestionado el anuncio de este domingo de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, "en una sede pagada con dinero negro.

Asimismo, ha acusado a los populares "de esconderse bajo la alfombra" mientras que los socialistas, ha dicho, "siempre darán explicaciones".

"Pero cuando las exige un partido como el PP, poco menos que te preguntes, hay que tener mucho cuajo, para presentarte a la presidencia del Gobierno cuando arrastras fotografías de vacaciones con un narcotraficante", ha espetado en referencia a la foto del líder de los populares, Alberto Nuñez-Feijóo, con Marcial Dorado.

Sobre las investigaciones alrededor del exministro socialista José Luis Ábalos, Peña ha insistido en que "pague quien tenga que pagar".

Al respecto, fuentes socialistas han precisado que por el momento no tienen más información sobre el caso y que "irán actuando" en base a lo que vaya saliendo nuevo. EFE

(foto) (vídeo)