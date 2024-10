Robles a la misión en el Líbano: ojalá ese alto el fuego llegue pronto, cuídense mucho

Madrid, 12 oct (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado su orgullo por la labor que realizan las 24 misiones en el exterior, como la desplegada en el sur del Líbano: "Ojalá ese alto el fuego llegue pronto y Líbano pueda recuperar pronto esa normalidad que durante muchos años España ha contribuido a que sea la tónica general".

Robles ha presidido por videoconferencia el encuentro con los responsables de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional, en las que participan 3.743 profesionales.

"Desde España les queremos desear un feliz día de la fiesta nacional diciéndoles lo orgullosos que nos sentimos de todos ustedes en estos momentos tan convulsos para el mundo; saber que ustedes están ahí representando a España con la profesionalidad con que la hacen es un motivo de orgullo y satisfacción, y es la mejor manera para nosotros de celebrar hoy el día de la fiesta nacional", ha dicho Robles.

La ministra ha hablado con los responsables de cada misión que han ido informando de la situación y de los distintos actos de celebración en sus destinos, como Líbano, Irak, Somalia, Djibouti, Senegal, Letonia, Estonia, Turquía, Rumanía, República Centroafricana, Mozambique, Bosnia Herzegovina, Colombia y en las distintas fragatas.

La conversación ha comenzado con el general de brigada en la misión desplegada en Marjayoun (Líbano), Guillermo Pablo García del Barrio, de la brigada 'Aragón', que celebran en este 12 de octubre la festividad de la Virgen del Pilar con una ofrenda floral a su patrona junto a compañeros de la Guardia Civil y de El Salvador, Brasil y Argentina.

"Es un orgullo que estén ahí, cuídense mucho, sé que lo hacen, sé que tienen la moral muy alta y nos dan cada día un ejemplo; ojalá ese alto el fuego llegue pronto y Líbano pueda recuperar pronto esa normalidad que durante muchos años España ha contribuido a que sea la tónica general", ha asegurado la ministra.

Robles ha elogiado "el magnífico y excepcional" trabajo del general Aroldo Lázaro Sáenz, jefe de misión y comandante de la fuerza provisional de Naciones Unidas en El Libano (Finul), "en estos momentos tan duros y tan difíciles y poniendo además en su lugar a Finul, es algo que España entera le agradece".

A lo largo de su conversación, Robles ha destacado el "compromiso inequívoco" de España en las misiones por la paz desde hace muchísimos años.

"Se ha pagado un costo muy alto en vidas humanas y por eso con esta videoconferencia transmitir a los 3.743 hombres y mujeres que están representando a España todo nuestro cariño", ha dicho.

Pero la ministra también ha puesto en valor el trabajo de las ONG y de los misioneros en el mundo y su apuesta por la paz. Como el de la religiosa española sor Hortensia, que lleva 50 años en Senegal, y ha pedido a la jefa del destacamento "Marfil", Débora Gómez López, que colaboren con ella y con su trabajo en un colegio con niños en ese país.

Robles no ha olvidado a los profesionales fallecidos a los que ha reconocido su trabajo, al igual que el Jemad, el almirante general Teodoro López Calderón, que ha concluido pidiendo a los militares que se cuiden: "No hay ninguna misión sin riesgo, no bajen la guardia y tomen las medidas de seguridad en el nivel adecuado". EFE