Rufián se burla del error del PP con la ley que beneficia a etarras: Del 'Que te vote Txapote' a votar a Txapote

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha burlado este miércoles del error del PP al votar a favor de reforma penal que convalida penas en la UE y beneficia a etarras, y les ha advertido de que han pasado del "malvado eslogan" del 'Que te vote Txapote" a acabar votando a 'Txapote', en referencia al dirigente de ETA Francisco Javier García Gaztelu, uno de los principales beneficiados de la nueva ley. El dirigente independentista ha aprovechado parte de su intervención durante la comparecencia del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar sobre la crisis migratoria para referirse a la reforma de la Ley de intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE que beneficiará a más de 40 presos de ETA según ha advertido la Asociación de Víctimas del Terrorismo. En concreto, se ha dirigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su "exagerada" y "envalentonada" intervención sobre la ETA y cree que ha recurrido a la banda terrorista para "tapar su propia incompetencia". Según Rufián, el error de los 'populares' en este asunto viene a decir que no se enteraron de "nada" en ninguno de los debates donde se abordó este asunto --en Europa, en la Comisión de Justicia y en el Pleno del Congreso-- y que "no saben leer una enmienda". "Al final todo vuelve y su malvado eslogan de que te vote Txapote les ha vuelto y quienes han votado a Txapote han sido ustedes mismos", ha ironizado. FEIJÓO DA A SÁNCHEZ 5 DÍAS Feijóo, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo a retirar la tramitación ley sobre intercambio de antecedentes penales en la UE que beneficia a presos de ETA y ha añadido que, si no lo hace, no podrán dar "lecciones" y se quedará "para siempre con el aplauso de Otegi, de Txapote y de los demás". Desde que se hizo pública la polémica con dicha reforma en los medios de comunicación, tanto PP como Vox han asumido el "error" cometido por las formaciones votando a favor de la norma y favoreciendo así a la salida de varios presos de ETA y han reiterado su intención de hacer "todo lo posible" para frenar su tramitación en el Senado.

