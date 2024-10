PNV ve "imposible" que al PP se "pase tantas veces" la rebaja de penas y critica que "está a los grandes titulares"

La presidenta del PNV en Vizcaya, Itxaso Atutxa, ve "imposible" que al PP se le "pueda pasar tantas veces" que la reforma de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales permita conmutar penas en el extranjero también a los presos de ETA y, en este sentido, ha afirmado que los populares "están a otras, a los grandes titulares" y lo que hay que hacer es "trabajar y leerse los documentos". En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Atutxa se ha pronunciado de este modo en relación a la polémica suscitada por la reforma de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales, en la que, tras el "descuido imperdonable" por parte del PP, "lo máximo" que ha podido hacer para intentar "impedir el avance" es "sacarlo del orden del día" de la sesión del Senado de este pasado martes porque "ni siquiera habían presentado enmiendas para poder hacer alguna otra modificación". Tras recordar que, en todo caso, "los trámites al final se van a tener que cumplir" y la normativa va a resultar aprobada, ha señalado que "imaginar que al PP, que tiene tantos diputados y diputadas, senadores y senadoras y gente en su staff técnico, se le haya podido pasar este tema es de una gravedad, en lo profesional dentro de la labor diaria de los partidos políticos, impresionante". La presidenta del PNV en Vizcaya ha incidido en que, además, en la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno central "ya llevaron y tramitaron también la transposición de esta ley europea al Estado español, añadiendo una adicional en la que se especificaba una forma especial de tratar también a los presos de ETA", a su entender, "muy en contraposición a lo que el espíritu de la propia ley europea y de la propia transposición que se tenía que hacer debería haber recogido". Así, ha defendido que "no se pueden hacer salvedades de ese tipo". "La legislación española, incluso la Administración de Justicia española, nos ha tenido acostumbrados siempre a excepcionalidades por el tema, que evidentemente ha sido muy grave dentro del Estado español y lo hemos vivido muy directamente también en Euskadi, que ha sido el terrorismo de ETA, pero no cabía seguir teniendo excepcionalidades de ese tipo", ha sostenido. Tras apuntar que en el ámbito europeo "el Partido Popular y Vox también sabían de la existencia de esta ley y de la necesidad de la transposición y de la enmienda que se había presentado en su momento en el Congreso de los Diputados", ha considerado "curioso" que el resto de los partidos sí "lo hayan leído" y, dado que el asunto "se trató en ponencia, después en comisión y después en pleno", ha cuestionado que "se te puede pasar una vez, pero tantas veces". Por ello, ve "imposible no haberse dado cuenta" y ha criticado que, en el PP, "están a otras, están a los grandes titulares y lo que hay que hacer es trabajar y leerse los documentos". Atutxa ha precisado que la modificación incorporada afecta a "todos los presos europeos que están cumpliendo condenas independientemente del tipo de delito y del cariz que tenga también el propio delito o el grupo al que haya pertenecido, etc" y España "sí o sí también tiene que cumplir" porque "no vale estar de acuerdo con la normativa europea para algunos casos". Asimismo, ha subrayado que "nadie puede imaginar a alguien del PNV ni de otros partidos democráticos vascos y del Estado, tuviéramos ninguna connivencia con estas personas que han matado, han extorsionado y han llevado a cabo a este país a situaciones graves realmente de inexistencia de convivencia y de muchas personas no sólo amenazadas, sino asesinadas". Según ha indicado, tiene "cero empatía en ese sentido", pero considera que, "si han cumplido una parte de su pena en otro país europeo, lo que no pueden después es cumplir otra vez, una vez más, esa pena en el Estado español" porque "no cabe dentro de la legislación europea". Además, ha subrayado que "ETA ya acabó" y los presos que cometieron delitos en su nombre "están en este momento condenados y cumpliendo sus penas" y las "van a seguir cumpliendo". CUMPLIMIENTO ESCRUPULOSO En esta línea, ha admitido que le "molestó ayer mucho oír" las críticas de la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, que criticó que la modificación de la normativa se produce después de "las 60 excarcelaciones fraudulentas" autorizadas por el PNV a través de progresiones a grados. Atutxa ha reconocido que Consuelo Ordóñez "vive de una forma muy personal y directa una desgracia enorme que hubo en su familia con el asesinato de su hermano", pero ha lamentado que "poner en solfa la legalidad de la aplicación de la legislación actual por parte del Gobierno Vasco en las excarcelaciones de algunos miembros de ETA que cumplen sus penas en Euskadi" es de "una gravedad absoluta" y además "no es verdad". "Se ha cumplido escrupulosamente la legalidad actual", ha remarcado.

