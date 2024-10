Delegado en Madrid defiende que Ferraz "ha clarificado de manera adecuada" el orden de los Congresos del PSOE

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido este miércoles que el PSOE nacional "ha clarificado de una manera adecuada, como correspondía, cuál es el orden de los procesos orgánicos", en referencia a la celebración primero del Congreso Federal del partido y luego de los autonómicos. "Por lo tanto, creo que esa es la posición correcta en la que vamos a discurrir, como se ha hecho en tantas ocasiones. A largo de los próximos meses cerraremos el Congreso Federal y después abordaremos los regionales y locales", ha indicado tras participar esta mañana en el GlocalFórum. Martín ha asegurado que "no hay lugar a mayores conflictos al respecto". "Ha habido una discrepancia en la interpretación, se ha clarificado y, por lo tanto, creo que lo que corresponde es aplicarlo sin generar más ruido al respecto, que creo que no favorece absolutamente a nada ni nadie", ha indicado. El representante del Gobierno central en Madrid se ha pronunciado así, preguntado por los periodistas por las palabras del líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, en una entrevista a Europa Press, en la que ha afirmado que barajaba convocar las primarias para su congreso regional antes del Federal de Sevilla y que ve "buen esquema" dejarlos "resueltos" para el Federal. Francisco Martín también ha vuelto a aclarar que no se va a presentar a las primarias madrileñas. "Como he dicho en tantas ocasiones, yo estoy centrado en el ámbito de la Delegación de Gobierno. Tenemos muchísimo trabajo por desempeñar en favor de desarrollar las políticas y el compromiso del Gobierno de España, de buscar esa colaboración, esa coordinación con las instituciones madrileñas y, ante la dejación de algunas y algunos en esta región, creo que todos los esfuerzos son imprescindibles y yo voy a estar en ello", ha manifestado.

