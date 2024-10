AVT dice a PP y Vox que "las disculpas están muy bien" pero que la reforma que beneficia a etarras no tiene marcha atrás

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha dicho al Partido Popular y Vox que sus disculpas tras aprobar una reforma legal que podría descontar años de cárcel hasta a 44 etarras "están muy bien", pero que de todas formas la medida "no tiene marcha atrás" y acabará publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Ayer hablé con el señor Feijóo y hablé también con Abascal y es verdad que los dos se disculparon, pero bueno, las disculpas están muy bien, pero esto no tiene marcha atrás", ha sentenciado la presidenta de AVT en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha lamentado que las víctimas se sienten "olvidadas". Araluce ha compartido que tanto el líder del PP como el de Vox le reconocieron que "no se han dado cuenta" y que no leyeron una enmienda de Sumar que modificaba la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y que convalida a los presos de ETA las penas que cumplieron en otro país. La norma fue aprobada por unanimidad en el Congreso el pasado 18 de septiembre. "Nos reconocen que se lo han colado", ha proseguido la presidenta de la asociación de víctimas, recordando que hace dos años organizó una rueda de prensa explicando que "justo esta" era una de las reclamaciones de Bildu, y que "tarde o temprano lo iba a plantear" al Gobierno. Al hilo, ha asegurado que el Ministerio del Interior se comunicó entonces con la AVT y a otras asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo asegurando "que eso no iba a pasar" y que no se convalidarían penas de etarras cumplidas en otros países. "Pero bueno, una vez más, nos vuelven a mentir", ha sentenciado. Preguntada sobre si alguien del Ministerio de Interior se ha puesto en contacto con la asociación tras conocerse la reforma, Araluce ha dicho que no, pero que hoy está en Vitoria con motivo del Congreso Internacional de la ONU sobre víctimas del terrorismo y que, si se encuentra al ministro Fernando Grande-Marlaska, le dirá que les ha "mentido a la cara" y que "ya está bien de reírse de las víctimas".

