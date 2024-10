El inglés Ben Dijkstra se impone al esprint al español Pelayo González

Ceuta, 6 oct (EFE).- El inglés Ben Dijkstra se ha impuesto este domingo al esprint al español Pelayo González en la prueba de la Copa de Europa de Triatlón que se ha disputado en Ceuta, en la que participaron setenta deportistas en representación de dieciséis países y que completaron 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pié.

La cita, que supone la penúltima prueba del calendario que se cerrará a finales de este mes en Alanya (Turquía), se inició con un segmento de la natación dominado por el húngaro Gergó Dobi.

En el segmento de la bicicleta se alternaron en las primeras posiciones el alemán Cedric Osterholt y el francés Pablo Isotton, aunque en la prueba de la carrera a pié se equilibró la situación con Dijkstra al frente y con los españoles Pelayo González, Jesús Giménez y Andrés Prieto en el grupo de cabeza.

La victoria se decidió en el esprint a favor del inglés, que hizo un tiempo de 54 minutos y 4 segundos, mientras que Pelayo González entró un segundo después y fue tercero el húngaro Dobi con 54:33. Tras ellos entraron Andrés Prieto en la octava posición (55:09) e Igor Bellido en la decimoséptima plaza (55:37).

El madrileño Pelayo González ha declarado a EFE que está "muy satisfecho porque es una competición de mucho nivel y es el primer podio en la categoría élite en una Copa de Europa", por lo que reconoció que está "contento por el rendimiento de este final de temporada”.

"No me ha faltado nada, me he encontrado muy bien y he tenido muy buenas sensaciones pero el ganador ha sido mejor que yo y no hay que darle más vueltas”, ha comentado.

También se ha referido a su próximo objetivo, que es el Campeonato del Mundo que disputará del 17 al 20 de octubre en Torremolinos (Málaga) y en el que participará en categoría sub’23.

“Ojalá pueda hacerlo igual de bien que hoy, pero con disfrutar la prueba, encontrarme bien y tener buenas sensaciones estaría muy contento de ello”, ha destacado.

La competición ha contado con la participación de catorce españoles -Andrés Prieto, Jesús Jiménez, Juan González, Pelayo González, Pau Noguera, Jesús Vela, José Ramón Jiménez, Julen Andueza, Eduardo Blanco, Miguel Guzmán, Sergio Ortíz, Ignacio González, Daniel Tolosa e Igor Bellido-.

La prueba ha sido la penúltima de la presente temporada que organiza la Federación Española de Triatlón (FETRI), cuyo presidente José Hidalgo ha estado presente en Ceuta, ya que la última será el Campeonato del Mundo del Torremolinos.

El año pasado la victoria en Ceuta fue para el francés Antonie Duval (54:37), seguido del portugués Joano Nuno Batista (54:39) y el también francés Boris Pierre (54:45), mientras que el primer español fue el catalán Nan Oliveras, que cruzó la meta en cuarta posición (54:48). EFE

(foto)