El PP cancela las conversaciones con el Gobierno sobre la crisis migratoria de Canarias por "rechazar la ayuda" de la UE

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha comunicado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que se suspende la reunión que ambos iban a tener el próximo lunes, 7 de septiembre, para tratar la crisis migratoria que afecta a Canarias, al acusar al Ejecutivo de "rechazar la ayuda" de la Unión Europea para afrontar esta situación. "Una vez conocida la respuesta por parte de la Comisión Europea en la que se confirma que España ha renunciado a pedir ayuda a la UE, tal y como pedía el PP, Miguel Tellado ha comunicado a Ángel Víctor Torres que se suspenden las conversaciones hasta que el Gobierno recapacite y busque el apoyo comunitario para la resolución de un conflicto que no es solo de Canarias y no es solo de España", han informado fuentes del Grupo Popular. El PP ha criticado que el Gobierno rechace la ayuda que se le ofrece y delegue en las comunidades autónomas que presiden los de Alberto Núñez Feijóo la respuesta a este "problema". "Es inaceptable que el Gobierno de España impida que Europa ayude a Canarias por puro interés político, por su obsesión de torpedear al gobierno canario", ha añadido. "El Ejecutivo de Sánchez primero se negó a pedir ayuda a la Guardia Europea de Costas y Fronteras (Frontex) y ahora rechaza la mano tendida de Europa", ha recordado el PP, que ha pedido al Gobierno que remita la documentación y las comunicaciones mantenidas entre España y la Comisión Europea "y no ha obtenido respuesta". También ha destacado que manifestó expresamente al Gobierno el deseo de que las conversaciones fueran discretas. Incumplió su palabra al filtrar a los medios de comunicación el contenido de las reuniones la pasada semana", ha añadido. Además, el PP también ha informado de su decisión al presidente del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo.

Compartir nota: Guardar