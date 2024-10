Sindicatos de docentes avisan de que el plan de refuerzo de mates y lengua va con retraso

Madrid, 4 oct (EFE).- Los sindicatos de docentes ANPE, primer sindicato de la enseñanza pública no universitaria, y CSIF, sindicato de funcionarios, avisan de que el programa de refuerzo de matemáticas y lengua va con retraso y no se está desarrollando como inicialmente estaba planificado. Denuncian que no acaba de llegar a los centros escolares que deben contratar el profesorado.

El presidente de ANPE, Javier Venzalá, ha mostrado su preocupación a EFE porque la parálisis de los presupuestos ha afectado al desarrollo de este plan que debía implementarse en septiembre y "no va como se había planificado".

"El desarrollo normal no se está produciendo", recalca, al tiempo que el presidente nacional de CSIF Educación, Mario Gutiérrez, indica a EFE que desde que hace un mes se publicara en el BOE los fondos que irán a cada comunidad autónoma "todavía no se han ejecutado".

"No se está implementando nada y ahora depende de que las comunidades los soliciten y los ejecuten", incide tras avisar de que "el proceso no es tan rápido", ya no van "en tiempo" como consecuencia de la prórroga de los presupuestos generales.

CSIF considera que la ejecución de esos fondos vinculados a estos programas educativos debería ser supervisada para que ningún gobierno autonómico los "gaste a su libre albedrío".

De la dotación económica de 95 millones, 64,8 iban destinado al refuerzo de matemáticas y 30 millones a la mejora de la comunicación oral y escrita, una competencia transversal que afecta a todas las materias.

El Comité Ejecutivo estatal de ANPE se reunió esta semana, de forma interna, con los representantes de todas las comunidades autónomas para abordar precisamente este asunto, entre otras materias.

De hecho su presidente recalca que a estas alturas del curso escolar todavía hay comunidades autónomas donde incluso falta profesorado ordinario.

Según el BOE del 5 de septiembre, fecha en la que se publicó la distribución territorial de los fondos destinados al programa de competencia matemática y lectora, Andalucía es la comunidad que recibiría mayor importe, con 20 millones de euros, seguida de Cataluña (11,39 millones) Madrid (11 millones), Valencia (10,81), Castilla La Mancha (5,87 millones) o Murcia (5 millones).

Las comunidades que menos fondos recibirán serán La Rioja (1,6 millones), Cantabria (1,8 millones) o Asturias (2,2 millones).

El objetivo del plan de refuerzo se enmarca en un programa para fomentar la educación inclusiva dotado con 346 millones y que van a las comunidades en apoyo al alumnado con más dificultades, para la programación y robótica, para la adquisición de libros de texto y para la mejora de la competencia matemática y lectora.

El objetivo del programa de refuerzo era beneficiar a 2 millones de alumnos en este curso 2024-2025.

El plan de comprensión lectora se extiende a primaria, secundaria y Formación Profesional Básica, empezando por el último curso de Educación Infantil y el de refuerzo de matemáticas empieza a aplicarse en tercer curso de primaria, en secundaria y los ciclos de Grado Básico, sobre todo en los centros que tengan un mayor porcentaje de alumnado con especiales dificultades en estas dos competencias. EFE