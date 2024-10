Pedraz cita a los exnúmero 2 de Interior y de la Policía por presunto espionaje a Podemos

Madrid, 4 oct (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como imputados al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al ex número dos de la Policía Eugenio Pino y a otros cuatro mandos policiales por presuntas investigaciones sin control judicial a miembros de Unidas Podemos en 2015 y 2016.

En una providencia, el magistrado cita para el 28 de octubre a Francisco Martínez y al comisario Enrique García Castaño, al día siguiente a Eugenio Pino y al inspector José Ángel Fuentes Gago, mientras que el 6 de noviembre han sido llamados a comparecer los comisarios Andrés Gómez Gordo y Germán Rodríguez Castiñeira.

En su escrito, el instructor admite, además, la práctica de las testificales solicitadas por Podemos para el esclarecimiento de los hechos e indica que quedan pendientes de señalar según la disponibilidad del calendario del juzgado

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 ha adoptado esta decisión después de que este verano la Audiencia Nacional avalara esta investigación al rechazar el recurso de Martínez contra la admisión de una querella de Podemos por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre determinadas personas que conformaban aquella organización política cuando gobernaba el PP.

En su recurso, Martínez señalaba que no debía admitirse a trámite la querella al basarse en veintitrés conversaciones mantenidas por Whatsapp que fueron obtenidas en el marco del caso Kitchen, el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia, por el que está pendiente de juicio junto al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al igual que gran parte de los imputados en esta nueva causa.

Según la Sala de lo Penal, la querella no solo se basa en los chats mencionados sino también en los otros documentos aportados por la querellante y en noticias publicadas en medios de comunicación.

El magistrado excluyó no obstante de la causa al exministro Fernández Díaz al no ver indicios suficientes contra él, si bien acordó investigar a Martínez y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, entre otros.

Martínez denunció además en un escrito al juez la falta de "rigor" de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía en su oficio sobre las consultas desde bases de datos policiales a 55 diputados de Unidas Podemos entre 2015 y 2016, entre los que se ha incluido a Yolanda Díaz (ahora en Sumar).

El ex secretario de Estado de Interior apuntaba que de las búsquedas en bases de datos policiales aportadas al juzgado, "docenas" no se corresponden con la identidad de integrantes de la formación morada, sino con la de otros ciudadanos con nombres iguales o similares.

Entre las últimas diligencias, el juez acordó pedir a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que informe sobre las razones y motivos por los que se efectuaron las búsquedas o acceso a las bases de datos policiales respecto de estos diputados.EFE