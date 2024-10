EH Bildu cree que es "una barbaridad" la propuesta de baja laboral flexible, que supone "un retroceso en derechos"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que la propuesta de baja laboral flexible es "una barbaridad" porque supone "un retroceso en derechos" de los trabajadores. Aizpurua se ha referido, de esta forma, al anuncio realizado este pasado jueves por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, sobre que convocará de manera inminente a los agentes sociales para reformar las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores y permitir su flexibilidad para que se pueda trabajar parcialmente. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la representante de EH Bildu ha dicho "rotundamente no" a esta medida. "Creo que, cuando se está de baja, se está de baja, estás enfermo, es el médico quien te da la baja y no puedes trabajar. Es así de simple", ha indicado. A su juicio, es algo que "todo el mundo entiende y no hay que dar muchas más explicaciones, porque tal y como se ha formulado, desde luego, es una barbaridad". "Supondría un retroceso de derechos y yo creo que, desde un mínimo de sensatez se ve así", ha añadido, para señalar que desconoce si la ministra pretendría decir "otra cosa", pero ha insistido en que, tal como lo ha formulado, "es una barbaridad".

