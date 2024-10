El Gobierno culpa a la "gestión" de la Junta del retraso en dependencia: "Desde dentro denuncian lo mal que funciona"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha culpado este jueves a la Junta de Andalucía de los retrasos en el reconocimiento de beneficiarios de la Ley de Atención a la Dependencia y ha alertado de que "estamos asistiendo todos los días a ceses o dimisiones directas de personal de altos funcionarios vinculados a todas las delegaciones territoriales" y que critican "desde dentro lo mal que está funcionando este servicio". "El problema no es de financiación, es de gestión, estamos a la cola y tenemos a personas que están denunciando desde dentro lo mal que está funcionando este servicio", ha criticado Fernández en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, durante la que ha afeado a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que reclame al Gobierno una deuda de 4.000 millones de euros en materia de dependencia. El delegado del Gobierno en Andalucía se ha mostrado "sorprendido" de que la consejera "hable de dependencia cuando precisamente este Gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario para recuperar el déficit que se arrastraba desde el Gobierno de Mariano Rajoy, con Moreno Bonilla como secretario de Estado de Igualdad, con el que se produjo el mayor recorte de la dependencia desde que José Luis Rodríguez Zapatero como presidente aprobó la ley, más de un 30%". "En este momento se está reforzando para alcanzar el 50% de cofinanciación y están llegando más ayudas que nunca porque el compromiso del Gobierno de España es total y absoluto con la dependencia", ha añadido antes de señalar que "lo que no puede ser es que estemos asistiendo todos los días a ceses o dimisiones directas de personal de altos funcionarios vinculados a las delegaciones territoriales que son responsables de la dependencia de la Junta de Andalucía". Sobre la inmigración, Fernández ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre la ley que permita "marcar exactamente el protocolo a seguir" con los menores no acompañados porque se trata de un "tema de humanidad, de derechos y, sobre todo, de dar la cobertura necesaria y aliviar también los servicios asistenciales de las distintas comunidades autónomas". Sobre la situación en Andalucía, el delegado del Gobierno ha indicado que la costa andaluza recibe en estos momentos un 60% menos de inmigrantes pese al aumento en la llegada al conjunto de España, por lo que ha rechazado los "mensajes alarmistas que vinculan inmigración con delincuencia". "No existe ese binomio que se pretende por parte de la ultraderecha principalmente y que la derecha también a veces intenta emular", ha concluido.

Compartir nota: Guardar