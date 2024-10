Teresa Aranguren: "A Israel le interesa una guerra amplia en todo Oriente Próximo"

Eduardo Ramírez Carazo

Zaragoza, 2 oct (EFE).- La periodista Teresa Aranguren (Arceniega, Álava, 1944), especializada en cubrir los conflictos en Oriente Próximo, considera, en una entrevista con EFE, que a Israel "le interesa" desde hace tiempo llevar a toda la región a una situación de guerra abierta: "La escalada va en aumento", asegura.

La periodista lleva vinculada al mundo árabe desde el comienzo de su carrera profesional. Licenciada en Filosofía y Letras y diplomada en Psicología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha cubierto conflictos bélicos en la zona desde los años 80, década en la que las fuerzas de defensa de Israel invadieron el sur de Líbano para expulsar a los grupos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Cuarenta años después, las tropas de Israel han vuelto a entrar en la república libanesa. Al mismo tiempo, Gaza continúa cercada.

Pregunta: ¿Qué supone otra entrada israelí en Líbano?

Respuesta: Yo creo que a Israel le interesa desde hace tiempo llevar a toda la región del Oriente Próximo a una situación de guerra abierta. Lleva tiempo provocando claramente a Irán, con atentados dirigidos incluso en territorio iraní y con acciones de asesinatos de dirigentes iraníes y de Hizbulá, aliada de Irán. En este momento, las perspectivas son de una escalada en aumento.

P: No es la primera invasión.

R: Yo estuve en Beirut en la primera, la del 82, que fue atroz. Se emplearon armas prohibidas en zonas de población demográficamente muy densa, como las bombas de fósforo blanco. Hubo una auténtica matanza. Murieron en torno a 30.000 personas en aquella invasión. Entonces no existía Hizbulá.

P: La cobertura mediática ha cambiado mucho...

R: Algo descarado es que los medios occidentales y europeos en general comparten la versión israelí de la historia, comparten desde el inicio desde cómo se creó Israel. ¿Se creó Israel para compensar el Holocausto? Pues no, es falso. Pero esto la gente no lo sabe. Y se sigue manteniendo esa idea, promocionada también por las campañas de comunicación israelíes.

P: ¿Qué busca Israel ahora realmente?

R: La excusa del Gobierno israelí es acabar con la guerrilla de Hizbulá. Sin embargo, la realidad es que llevan atacando el Líbano desde hace años, incluso en esa época en la que no existía. Lo mismo vale para el tema palestino. El Gobierno israelí siempre dice que la intención es acabar con Hamás.

Los hechos demuestran que la intención es acabar con la población de Gaza en el sentido de hacer desaparecer Gaza como territorio en el que vive gente, y volverlo a colonizar con colonias de judíos israelíes. Y creo que en este momento no hay voluntad de pararlos.

P: ¿No la hay?

R: Lo peligroso de la situación en Oriente Próximo y de todo lo que lleva ocurriendo desde hace décadas en la zona es la impunidad de Israel. Esa impunidad permite que se perpetúen las violaciones de los derechos humanos y que Israel se salte las resoluciones de Naciones Unidas desde el comienzo de su existencia sin que haya consecuencias.

P: Israel ha rechazado cualquier petición de paz hasta la fecha...

R: Creo que a Israel le interesa forzar a Estados Unidos a una guerra amplia. Forzar una respuesta iraní que conlleve una acción de Estados Unidos directa en la guerra, con lo cual por un lado tapa el genocidio que está cometiendo en Gaza y, al mismo tiempo, crea una situación tan catastrófica en toda la zona que solo queda Israel como un territorio no tocado por la guerra.

P: ¿Podría Kamala Harris, si gana las elecciones en Estados Unidos, cambiar esto?

R: Por desgracia creo que no va a cambiar tanto. Si ganase (Donald) Trump, que hasta hace muy poco era lo seguro, (Benjamín) Netanyahu tendría todo abierto. Campo libre total para, por ejemplo, hacer abiertamente el exterminio de la población.

Joe Biden presentó un plan de paz hace unas semanas, y Hamás lo aceptó. Evidentemente Israel no lo aceptó. Y no pasó nada. Es decir, que la capacidad que tiene Estados Unidos de ejercer presión sobre Israel no se pone en práctica.

P: ¿Y España?

R: Me parece importante que el Gobierno español se haya sumado a esa demanda dentro de lo que es la vergonzosa actitud de la Unión Europea, de la mayoría de los países. No es suficiente, pues se necesitarían presiones más graves, más fuertes, pero por lo menos es un gesto que marca un estilo distinto.

P: ¿Trata Europa diferente la invasión de Gaza a la de Ucrania?

R: La reacción a la invasión rusa de Ucrania de la UE fue inmediata, total y sin dejar márgenes a la negociación. Hay que defender siempre el derecho internacional, pero creo que en el caso de Ucrania se ha utilizado desde la perspectiva estadounidense, por haber sido la ocasión de poder aplastar a Rusia. Hay que recordar que quien está llevando esta bandera, Estados Unidos, es el país que invadió y destruyó Irak sobre un presupuesto inventado.

Alemania en este momento es el gran valedor del Gobierno de Netanyahu, porque tiene una mala conciencia tremenda con respecto a que fue el país donde surgió el nazismo, el exterminador de judíos europeos. Y es tremendo pensar que para lavar esa mala conciencia, se está convirtiendo en cómplice directo porque es el gran proveedor de armas de Israel, de otro genocidio, como es el que está ocurriendo ahora ante los ojos del mundo con el pueblo palestino.

Por otro lado, el gran problema de Europa es su seguidismo de la política estadounidense. Esto no es nuevo de ahora. Lleva muchos años así, pero ahora mismo es tan evidente y se convierte en algo tan escandaloso a veces...

P: ¿Incluso en una Europa cada vez más virada a la derecha?

R: La extrema derecha siempre ha tenido en su identidad el componente antijudío. Sin embargo, ahora son los grandes admiradores de Israel. ¿Por qué? Porque representa la fuerza, la ley de la fuerza y eso es algo que la extrema derecha siempre valora.

P: ¿Qué le falta a esta Europa?

R: Evidentemente, romper todo comercio de armas con Israel. En una perspectiva más importante, romper relaciones, aunque eso ahora mismo nos parece imposible. Al menos, España está consiguiendo representar un papel importante, incluso internacional.

Y es posible que el Gobierno español consiga en un momento dado organizar una gran conferencia de paz en España. No digo que de esa conferencia vaya a salir la paz, pero por lo menos hará que los temas de Palestina salgan claramente a la luz. EFE

