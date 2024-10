Puigdemont afirma que Sánchez "no es consciente" de que no tiene mayoría para gobernar

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente del Govern, Salvador Illa, a "hablar directamente con Junts y no a través de intermediarios". Asimismo, ha destacada que Sánchez "no es consciente de que no tiene mayoría para gobernar" Lo ha dicho en una intervención en el marco de las jornadas de trabajo que el grupo de Junts en la Cámara catalana celebra este miércoles y jueves en Waterloo (Bélgica) para preparar las líneas estratégicas del curso político y también del Debate de Política General (DPG). "No es necesario que el señor Sánchez vaya a pedir nada al Círculo de Economía para que nos haga llegar no sé qué mensaje", y ha recalcado que lo que tienen que hacer Sánchez e Illa es hablar directamente con Junts. También ha recordado al Partido Socialista que no tiene mayoría absoluta para gobernar en España, en la Generalitat ni en el Ayuntamiento de Barcelona, algo de lo que cree que Sánchez "no es consciente". "A veces parece que se piensa que gobierna con mayoría absoluta, que no le hace falta negociar, que incluso tiene la tentación de decir que no le hace falta ni el Parlamento", y ha instado a Junts a aprovechar su posición de fuerza en el Congreso.

