Camps, tras el anuncio del recurso del PSOE a su absolución: "No me asustan, no me dan miedo y no me van a parar"

El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha asegurado, tras el anuncio de presentación del recurso por parte del PSOE a la sentencia que le absolvió de presuntas adjudicaciones irregulares a una empresa de la Gürtel, que no va "a parar" y que va a continuar con su "ilusión" de regresar a la primera línea política. "No me asustan, no me dan miedo y no me van a parar", ha garantizado. Así lo ha manifestado el expresidente en una comparecencia, después de que el PSOE haya comunicado la presentación de un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que el pasado mes de mayo absolvió a Camps del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con prevaricación del que había sido acusado en el juicio del 'caso Gürtel' relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market, perteneciente a la trama. Camps ha cargado contra el PSOE, partido al que ha acusado de perseguirle y atacarle "durante tantísimos años". "No tienen catadura moral para decirme a mí nada. Precisamente ellos son los que menos tienen", ha expresado. "Creí que el PSOE tenía un mínimo todavía de ética y moral, seguramente con una acción por mi parte demasiado optimista, pero me he dado cuenta de que no", ha continuado. Así, ha garantizado que no va a "parar", sino a "continuar" con su "interés e ilusión" de regresar a la primera línea política, aunque se ha preguntado: "¿Qué tengo yo para que me persigan de esta manera?". "Voy a seguir defendiendo en lo que creo", ha insistido. Y se ha mostrado "con más fuerza e ilusión que nunca" y con "ganas de seguir peleando" para regresar a la "tarea política". "Llevo unos cuantos meses recorriendo la Comunitat Valenciana con un montón de gente que me pide que continúe", ha agregado Camps, que ha subrayado que se ve "más preparado y con más opciones y fuerza". ((Habrá ampliación))

