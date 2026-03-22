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Sánchez vuelve al Congreso para defender sus medidas anticrisis por la guerra de Irán

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Madrid, 22 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles en el Congreso para informar sobre la posición del Gobierno de España ante la guerra en Oriente Próximo y para defender sus medidas anticrisis, aprobadas este viernes en Consejo de Ministros.

Sánchez dará cuenta además a la Cámara Baja de la última reunión del Consejo Europeo, en un debate que servirá para conocer la posición de todos los grupos sobre el conflicto y el papel de España.

La sesión servirá asimismo como adelanto de lo que ocurrirá el jueves, cuando se someta a convalidación el decreto con 80 medidas que salió del Consejo de Ministros tras el plante de Sumar, que se saldó con un decreto extra con medidas sobre vivienda.

Este segundo decreto no será aún enviado a la Cámara para someterlo a convalidación ya que el Gobierno, y en especial los ministros de Sumar, quieren más tiempo para negociarlo con los grupos y conseguir así apoyos para su aprobación.

El pleno comenzará el martes, con el debate de la iniciativa del PSOE para reformar el Código Penal sobre velocidad en la conducción y la presentada por el PP sobre la ley de seguros agrarios.

El martes también se debatirán dos proposiciones no de ley, la de Junts sobre medidas para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios y la del PNV para reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva

Además de la comparecencia de Sánchez, el miércoles se celebrará el tradicional cara a cara entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

El jueves, además del decreto anticrisis, se debatirán y votarán las enmiendas aprobadas por el Senado a la proposición de ley de Junts sobre multirreincidencia.

En el Senado, sin pleno esta semana, comparecerá en la Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

La semana política volverá a estar marcada por el conflicto en Oriente Medio, por lo que cobra especial interés el encuentro entre el rey y el comandante supremo aliado en Europa de la OTAN, general Alexus Grynkewich, al que recibe en audiencia.

El rey también recibirá esta semana al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, de visita en España, y asistirá en Alcalá de Henares a la proclamación del premio Princesa de Girona 'Internacional 2026' en las categorías de 'Creaempresa' e 'Investigación'. EFE

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