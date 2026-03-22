Domingo, 22 de marzo de 2026

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción deportes. El Barcelona, líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, recibe este domingo al Rayo Vallecano en busca de un triunfo que mantenga si diferencia con el Real Madrid que recibe al Atlético en el Bernabéu en el derbi de la capital de España. También se juegan los partidos de la jornada 29 de LaLiga EA SPorts Celta-Alavés y Athletic-Betis.

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FÚTBOL INGLATERRA

Londres. El Arsenal, actual líder de la Premier, y el Manchester City, segundo en la clasificación, disputan este domingo en Wembley la final de la Copa de la Liga de Inglaterra, con el primer título de la temporada en juego en un nuevo cara a cara entre los técnicos españoles Mikel Arteta, que logró la clasificación para la Liga de Campeones esta semana, y Pep Guardiola, que cayó eliminado del torneo europeo por el Real Madrid.

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción deportes. El Barça y el Real Madrid disputan este domingo a las 19.00 horas en el Palau Blaugrana un nuevo clásico en la Liga Endesa en un domingo en el que se completa la jornada 23 de la Liga Endesa con los partidos Hiopos Lleida-Joventut (12.00), Dreamland Gran Canaria-Río Breogán (13.00), Kosner Baskonia-Basquet Girona y Valencia Basket-Covirán Granada (17.00).

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TENIS MIAMI

Miami (EE.UU.). El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo y vencedor en 2022, se enfrenta en tercera ronda del Abierto de Miami al estadounidense Sebastian Korda, número 36 en el ránking de la ATP, al que ha vencido en cuatro de sus cinco enfrentamientos anteriores.

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CICLISMO NAIRO QUINTANA

Girona. El ciclista colombiano Nairo Quintana, ganador de una Vuelta a España y un Giro de Italia, comparece este domingo, en la víspera del inicio de la Volta a Cataluña, en una rueda de prensa en la que podría abordar su futuro profesional al final de la presente temporada.

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ATLETISMO MUNDIALES PISTA CUBIERTA

Redacción deportes. Los Mundiales de atletismo de pista cubierta de Torun (Polonia) terminan este domingo con su tercera y última jornada, en la que se completarán las finales pendientes.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

Mundiales de atletismo de pista cubierta, en Torun (Polonia). Última jornada (FOTO).

- Medio Maratón de Madrid.

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AUTO-MOTO

- Rally-raid de Portugal, 2ª prueba del Mundial de la especialidad. Última jornada.

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BALONCESTO

- Liga Endesa. 23ª jornada (FOTO): Hiopos Lleida-Joventut (12.00), Dreamland Gran Canaria-Río Breogán (13.00), Kosner Baskonia-Basquet Girona y Valencia Basket-Covirán Granada (17.00) y Barça-Real Madrid (19.00).

- NBA: Denver Nuggets-Portland Trail Blazers (22.00), Sacramento Kings-Brooklyn Nets (23.00), New York Knicks-Washington Wizards (00.30), Boston Celtics-Minnesota Timberwolves (01.00) y Phoenix Suns-Toronto Raptors (02.00).

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BALONMANO

- Amistoso España-Francia, en Ciudad Real (13.30).

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CICLISMO

- Previa de la Volta a Cataluña, que se disputa entre el lunes 23 y el domingo 29.

- Rueda de prensa de Nairo Quintana, ganador del Giro en 2014 y la Vuelta España a 2016, en la que el ciclista colombiano podría anunciar sus planes de futuro al final de temporada. Hotel S'Agaró de Girona, 18.00 CET, -1 GMT

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ESQUÍ ALPINO

- Finales de la Copa del Mundo, en Lillehammer (Noruega). Supergigantes femenino (10.45) y masculino (12.30).

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ESQUÍ NÓRDICO

- Copa del Mundo. Prueba en Vikersund (Noruega) (17.15).

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 29ª jornada (FOTO): Barcelona-Rayo (14.00), Celta-Alavés (16.15), Athletic-Betis (18.30), Real Madrid-Atlético de Madrid (21.00)

- LaLiga Hypermotion. 31ª jornada: Burgos-Córdoba (14.00), Mirandés-Valladolid (16.15), Real Sociedad B-Granada (16.15), Las Palmas-Sporting (18.30).

. Previa del Castellón-Cultural Leonesa.

- Liga F. 23ª jornada: Alhama ElPozo-Atlético de Madrid (12.00), DUX Logroño-Costa Adeje Tenerife (12.00), Eibar-Real Madrid (16.00), Sevilla-Badalona Women (16.00).

- Liga inglesa (jornada 31): Newcastle-Sunderlard (13:00), Aston Villa-West Ham (15:15) y Tottenham-Nottingham Forest (15:15).

- Final de la Copa de la Liga inglesa: Manchester City-Arsenal.

- Liga italiana (jornada 30) (FOTO): Como-Pisa (12:30), Roma-Lecce (18:00) y Fiorentina-Inter (20:45).

- Liga francesa (jornada 27): Lyon-Mónaco (15:00) y Marsella-Lille (17:15).

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FÚTBOL SALA

- Termina la Copa de España, en Granada. Final (18.00).

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GOLF

- LIV Golf. Torneo de Sudáfrica, en Steyn City. Última jornada.

- DP World Tour. Hainan Classic, en el Mission Hills Resort Haikou de Isla Hainan (China). Última jornada.

- PGA Tour. Valspar Championship, en el Innisbrook Resort and Golf Club de Palm Harbor, Florida (EEUU). Última jornada.

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HOCKEY PATINES

- Copa del Rey. Final, en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)(11.45)

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JUDO

- Grand Slam de Tiflis (hasta 22).

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MOTOCICLISMO

- Gran Premio de Brasil, 2ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Goiânia-Ayrton Senna. Moto3 a las 16.00, Moto2 a las 17.15 y MotoGP a las 19.00.

- Mundial de motocross. 2ª cita: MXGP de Andalucía, en Almonte (Huelva). Dos carreras. (13.05 y 16.00)

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TENIS

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (hasta 29). (FOTO)

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