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La feria Alimentaria comienza este lunes con una invitación a innovar y hacer negocio

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Barcelona, 22 mar (EFE).- Cincuenta años después de su primera edición, la feria Alimentaria abre mañana lunes sus puertas en Barcelona con una invitación renovada a innovar y hacer negocio en un entorno complejo para la industria alimentaria y la hostelería.

Más de 110.000 visitantes -un 25 % de ellos internacionales- acudirán durante cuatro días a Alimentaria+Hostelco, que ocupará 100.000 metros cuadrados distribuidos en siete pabellones de Fira de Barcelona.

Habrá más de 3.300 empresas expositoras, de las que cerca de mil proceden de 70 países, el 41 % más que en la anterior edición de 2024 y más del 30 % del total.

En este momento de tensiones geopolíticas, los organizadores han destacado el carácter "estratégico" de la feria como principal escaparate de la industria alimentaria en España y un punto de encuentro de referencia para el sector a nivel mundial.

En colaboración con ICEX, han sido invitados 1.500 grandes compradores e importadores de cien países y otros 1.200 nacionales.

Asimismo, Europa -Polonia es el país de honor este año-, Asia y Latinoamérica tendrán una fuerte representación empresarial en este "salón de salones", estructurado en diferentes sectores especializados.

El espacio dedicado al sector cárnico, Intercarn, volverá a ser el de mayor superficie, con 350 empresas repartidas en 15.000 metros cuadrados, dentro de una oferta que se completará con otras áreas como las dedicadas a lo ecológico (Organic Foods y La Plaza Eco).

Los profesionales de la industria alimentaria, la distribución y la hostelería podrán recorrer también los pasillos de Alimentaria Trends y Fine Foods (centrados en innovación y valor añadido), Grocery Foods (transversal); Coffee, Bakery & Pastry (con el doble de espacio en su segunda edición); Interlact, Lands of Spain, Snacks, Biscuits & Confectionery, Expoconser, Restaurama e International Pavilions.

Además de la presencia internacional, todas las comunidades autónomas españolas estarán representadas en Alimentaria, que busca dar respuesta a las demandas de todos los ecosistemas, con soluciones que van de la producción alimentaria al equipamiento.

Las principales tendencias del mercado se podrán encontrar en "The Alimentaria Trends", con el foco puesto en la sostenibilidad, la innovación y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo, mientras que los contenidos de alto valor se darán cita en "The Horeca Hub" con el proyecto "The Shift".

Algunos de los mejores chefs protagonizarán en directo demostraciones culinarias como, por ejemplo, Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (del restaurante Disfrutar), Paolo Casagrande (Lasarte), Paco Pérez (Miramar) y los hermanos Torres (Cocina Hermanos).

En el programa "Imagine Foodservice Europe", impulsado por Marcas de Restauración, los expertos abordarán los retos actuales de la restauración organizada; y en "Food & Hospitality Startups" participarán más de 60 empresas emergentes que mostrarán sus iniciativas.

También se estrenará La Ruta Eco, un espacio dedicado a los productores orgánicos, al tiempo que "The Alimentaria Hub" será escenario de foros, talleres y seminarios dedicados a la sostenibilidad, la digitalización, la seguridad alimentaria, la innovación y las nuevas demandas del consumidor.

En la puerta de entrada de dicho espacio estará la exhibición de Innoval 2026, con casi 300 nuevos lanzamientos.

Tampoco faltarán los concursos, como el primer campeonato internacional de cocina de Alimentaria, patrocinado por Alimentos España; la octava edición de los Horeca Awards 2026; y los galardones al Cocinero y al Camarero del Año.

Por primera vez, se celebrará el premio El Mejor Pan y habrá catas profesionales de café y campeonatos de baristas, junto a presentaciones de expertos en panadería, pastelería, chocolatería y heladería, entre ellos Jordi Roca, Ramón Garriga, Miquel Guarro, Nikita Harwich, Irene Amat, Antonio Bachour y Lluc Crusellas. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8021920777)

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