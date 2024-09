El Gobierno espera que "triunfe la Justicia" ante la decisión de la Audiencia de Madrid sobre el caso Begoña Gómez

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha insistido en que el caso que afecta a la mujer del presidente, Begoña Gómez, es un montaje político y espera que "triunfe la Justicia" ante el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que debe decidir si el juez Juan Carlos Peinado sigue adelante o no con la investigación. "Espero que triunfe la Justicia y el sentido común", ha indicado López el mismo día en que se reúnen los magistrados de la Audiencia de Madrid que decidirán si se archiva o delimita la causa que instruye el juez Peinado o por el contrario la avalan por completo. En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, López acusa al juez de llevar a cabo una investigación "prospectiva" porque "no hay caso", como a su juicio refleja el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Para el ministro se trata de una campaña política "de acoso y derribo" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "porque han sido incapaces de derrotarle en las urnas" y han tratado de "judicializar". En este sentido ha acusado a Vox y al PP de subirse a esta campaña que parte de una denuncia de una "organización ultraderechista" como Manos Limpias. CARGA CONTRA LA INSTRUCCIÓN DE PEINADO López sigue criticando la actuación del juez al señalar que hay "una serie de recursos sin contestar, y una serie de filtraciones" que para López siguen un "'timing' perfectamente estudiado con la connivencia del Partido Popular y de Vox", añade. En la misma línea, López se queja de la declaración practicada por el juez Peinado a Sánchez en La Moncloa "nunca se podía haber producido" porque "contraviene" los derechos de todos los ciudadanos y de la institución de la Presidencia del Gobierno. "Hay toda una instrucción claramente prospectiva que no se merece ningún ciudadano, ni la mujer del presidente del Gobierno, ni usted, ni yo, ni nadie. Porque en un Estado de Derecho todos tenemos garantías", ahonda. Por tanto se muestra convencido de que "más tarde o más temprano, la verdad se abrirá paso y la Justicia hará justicia, que es lo que tiene que hacer", termina.

