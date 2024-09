Pisonero advierte del "peligro" del BM Guadalajara, pero espera sumar los dos puntos

Valladolid, 27 sep (EFE).- El entrenador del Recoletas Atlético Valladolid, David Pisonero, ha advertido este viernes, en rueda de prensa, que su próximo rival, el Impulse BM Guadalajara, "es un conjunto muy peligroso, con un bloque bien trabajado", pero espera poder sumar los dos puntos en Huerta del Rey.

"Queremos y debemos ganar para inaugurar el casillero de triunfos de esta temporada, aunque habrá que hacer un partido muy bueno para superar al Guadalajara, porque tiene transiciones muy rápidas, un jugador muy explosivo como Lombardi, y gente muy experta", ha analizado.

A esto se añade la incorporación de los dos jugadores polacos cedidos por Bidasoa, el Mielczarski y el pivote Sladkowski "que les ha dado un plus" y, además, "defensivamente, están muy cerrados", por lo que será fundamental poder meter goles de contraataque.

Según el técnico vallisoletano, su equipo "va creciendo" y, si bien cayó ante el BM Nava en la anterior jornada, "aguantó hasta el minuto 55, a un buen nivel", que es lo que deberán buscar ante los castellanomanchegos, si quieren ofrecer la primera victoria a su afición.

En su opinión, si son capaces de "mostrar la misma imagen que se dio en la primera parte del choque ante Cangas", tendrán opciones de superar a un rival que se impuso al potente Anaitasuna en la primera jornada liguera, lo que evidencia su buen estado de forma.

Pisonero tiene claro que "el balonmano ha cambiado, y ahora prima la velocidad, hasta el punto de que el 25 % de los goles que se anotan se hacen en transición, y eso no significa que las defensas no sean intensas, no es causa-consecuencia, sino fruto de un mayor ritmo de juego".

Y, aunque está contento con la evolución mostrada por su nuevo centro defensivo, con Gedo y Ribeiro, o Pedro Martínez, "va más lenta de lo que se quisiera", pero ha recordado que, para llegar al nivel del pasado curso, "se necesitó un año y medio de trabajo".

"Es un centro con una media de 23 años, y eso genera dudas e inseguridades, y también ha habido cambio de sistemas que se tardan en asimilar", ha añadido el técnico de los gladiadores azules, que poco a poco irán añadiendo piezas, puesto que los lesionados están ya en la fase final de su recuperación.

Además, se ha mostrado "encantado" de competir el domingo por la mañana, porque es el día habitual en el que se ha jugado, y atrae a más público, aunque este siempre muestra una gran fidelidad al Recoletas, con una media de 1.200 espectadores por partido. EFE

