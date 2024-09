El PP replica a Montero que ellos no dan "instrucciones" a sus 'barones' y que es el PSOE quien las recibe en Suiza

El portavoz económico del PP, Juan Bravo, ha replicado este jueves a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que los 'populares' no dan "instrucciones" a sus presidentes autonómicos sobre cómo deben actuar, sino que es el PSOE el que va a Suiza para recibir "instrucciones" del expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont. En su segunda intervención en el debate sobre la financiación autonómica que tiene lugar el hemiciclo del Congreso, Bravo ha reprochado a la también 'número dos' del PSOE que no haya contestado a sus propuestas en esta materia. EL GOBIERNO ES EL ENEMIGO DE LOS ESPAÑOLES, NO CATALUÑA Además, pese a las críticas que le ha dedicado Montero por esa afirmación, ha reiterado que es "responsabilidad" del PP proteger a los españoles de los socialistas. "El enemigo no es Cataluña ni los catalanes, el enemigo son ustedes", ha enfatizado. También le ha recriminado que hable de "federalismo" cuando un sistema federal implica igualdad y, a su juicio, la financiación singular de Cataluña es todo lo contrario porque supone sacarla del régimen común y restar recursos al resto de territorios. Bravo también se ha quejado de que ahora Montero cargue contra las universidades y la sanidad privada en Andalucía, cuando siendo ella era consejera allí pacto convenios con ellas. "Cuidado, no se enfade su jefe que hizo su tesis plagiada en una universidad privada", ha deslizado.

