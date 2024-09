El Gobierno cuenta con un plan para evacuar a los 1.000 españoles en Líbano por si fuera necesario

El Gobierno tiene preparado un plan de contingencia para proceder a evacuar a los alrededor de 1.000 españoles que residen en el país de ser necesario ante el deterioro de la situación en los últimos días en los que los bombardeos israelíes contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá en represalia por sus ataques contra Israel han dejado cientos de muertos. Así lo ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una entrevista en La Noche en 24 horas, recogida por Europa Press, en la que también ha anunciado una primera partida de ayuda para Líbano de un millón de euros a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). "Hay un plan de evacuación, como lo tenemos para todos los países, que no está activado pero, por supuesto, si las circunstancias lo aconsejan, no tendremos ninguna duda en activarlo" como ya ha ocurrido en otros países, ha señalado, asegurando que la seguridad de estos españoles, a los que se tiene identificados y se cuenta con sus números de teléfonos, es "una prioridad". Exteriores ha actualizado este lunes sus recomendaciones de viaje, desaconsejando los desplazamientos al país "bajo cualquier circunstancia" y recomendando a quienes a los españoles que estén allí, "especialmente si su estancia es temporal, que lo abandonen utilizando los medios comerciales existentes". Por el momento, el aeropuerto de Beirut está abierto, si bien durante la jornada se han cancelado algunos vuelos. Por lo que se refiere al contingente español en la Misión de la ONU en Líbano (FINUL), Albares ha indicado que tiene previsto abordar su seguridad con el jefe de las Misiones de Paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, en la reunión que mantendrá en Nueva York esta semana, al tiempo que ha puesto en valor la "labor encomiable" que realizan para preservar la paz. CONDENA DE LOS BOMBARDEOS INDISCRIMINADOS Respecto a la situación en Líbano, ha lamentado que "en estos momentos lo que estamos viendo es una operación a grandísima escala que nos deja consternados y que desde luego condenamos". "No se puede bombardear indiscriminadamente cuando hay víctimas de la población civil inocentes", ha subrayado, calificando de "insoportables" las cifras de muertos y heridos, casi 500 según las autoridades libanesas. "El que la guerra se extienda a Líbano, cuando ya tenemos una violencia absolutamente insoportable (...) en Gaza y una violencia creciente en Cisjordania" confiere "una dimensión completamente nueva al conflicto", ha resaltado, ya que se trata de "un Estado soberano, que está siendo en estos momentos bombardeado por otro Estado". España, ha recordado Albares, ha condenado "sin ningún ambaje ni ningún paliativo" las acciones de Hezbolá y considera que Israel "debe de poder vivir en seguridad sin temor a que se lancen misiles por parte de Hezbolá", pero, ha añadido, "hay que respetar el Derecho Internacional Humanitario". "Líbano tiene que poder seguir siendo un Estado viable y su población tiene que poder vivir como todos nosotros, en paz, en seguridad y en buena vecindad con Israel", ha trasladado. En este sentido, ha anunciado que ha dado instrucciones para que la AECID active su mecanismo de ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja y la Federación de la Media Luna Roja "con un primer millón de euros al que seguirán otros en ayuda humanitaria". "No vamos a abandonar al pueblo libanés en este momento tan difícil", ha remacado.

