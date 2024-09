El banco central marroquí alerta del aumento del paro juvenil en el país, que ronda el 49%

Rabat, 24 sep (EFECOM).- El gobernador del banco central marroquí Bank al Maghrib (BAM), Abdelatif Juahri, advirtió este martes sobre el aumento del desempleo juvenil, que pasó del 46,1 % al 48,8 % entre el segundo trimestre de 2023 y de 2024.

"Son casi tres puntos más", dijo Juahri en una rueda de prensa en Rabat respondiendo a una pregunta sobre el desempleo de jóvenes y los últimos incidentes del pasado 15 de septiembre cuando miles de jóvenes, la mayoría menores, intentaron acceder de manera irregular desde la localidad norteña de Fnideq (Castillejos) a Ceuta tras un llamamiento masivo en las redes sociales.

Juahri resaltó en que el Gobierno considera una prioridad la promoción del empleo juvenil, al citar como ejemplo las iniciativas de 'Intilaka' para apoyar a los jóvenes inversores y las pymes, y 'Awrach' para la creación de 250.000 empleos.

Añadió que se trata de programas de larga duración que requieren "esfuerzo y recursos humanos", al tiempo que recomendó acompañar a los jóvenes emprendedores, y también impulsar un sistema de educación y formación que facilite la integración en el mercado de trabajo.

En su intervención sobre la situación financiera y económica, el gobernador del banco central calificó de "punto negro" la tasa de desempleo en el país que pasó del 12,4 % al 13,1 % entre el segundo trimestre de 2023 y de 2024.

"La economía nacional perdió 82.000 empleos en el segundo trimestre de 2024, la mayoría en el sector agrícola a causa de la sequía y el cambio climático", lamentó Juahri.

No obstante, el responsable marroquí hizo hincapié sobre los buenos resultados del PIB no agrícola, en industria manufacturera y turismo sobre todo, aunque precisó "no pueden compensar las pérdidas todas las pérdidas de empleo del sector agrícola".

El gobernador del BAM apuntó que el problema de desempleo no solo afecta Marruecos "sino a todo el mundo que hace frente a crisis sucesivas hace quince años que perjudican al empleo". EFECOM

